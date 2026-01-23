Resumen: Para no dejar un vacío de poder en una entidad tan crítica para la paz total, el Gobierno Nacional designó mediante el mismo decreto a Breiner Rafael Osorio Pinto como director encargado

¡Remezón en la Unidad para las Víctimas! Petro declara insubsistente a Adith Romero y nombra director encargado

Minuto30.com .- En las últimas horas el presidente Gustavo Petro oficializó la salida de Adith Rafael Romero Polanco de la dirección de la Unidad para las Víctimas. Romero, quien había llegado al cargo en junio de 2025, fue declarado insubsistente, cerrando un ciclo de poco más de siete meses al frente de la entidad encargada de la reparación de los sobrevivientes del conflicto.

La noticia fue confirmada por el propio Romero mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde se despidió de los beneficiarios y funcionarios de la institución.

El relevo: Breiner Rafael Osorio Pinto asume el encargo

Para no dejar un vacío de poder en una entidad tan crítica para la paz total, el Gobierno Nacional designó mediante el mismo decreto a Breiner Rafael Osorio Pinto como director encargado.

Perfil del nuevo director (e):

Formación: Especialista en Gestión Pública.

Maestría: Posee un magíster universitario en Derechos Humanos.

Reto: Continuar con la ambiciosa meta de indemnizaciones y atención territorial en un año donde el presupuesto para las víctimas será centro de debate en el Congreso.

“Salgo con la frente en alto”: Las palabras de Romero

En su mensaje de despedida en Facebook, Adith Romero se mostró sereno frente a la decisión presidencial: “Me voy tranquilo, en paz y con la frente en alto”, expresó el exfuncionario.

Afirmó que, aunque el Decreto 0055 del 22 de enero de 2026, lo retira del cargo administrativo, “nunca lo sacarán del corazón de los sobrevivientes”.

Calificó sus 7 meses y medio de gestión como una experiencia de “adrenalina pura”, destacando su compromiso con la causa de las víctimas en todo el territorio nacional.

¿Por qué el cambio?

Aunque el decreto no especifica las razones de fondo para declarar la insubsistencia, en los pasillos de la Casa de Nariño se habla de una búsqueda de mayor celeridad en la ejecución de los recursos de reparación administrativa, una de las mayores críticas que ha recibido la entidad en los últimos periodos.

