Reino Unido prohibirá la raza de perro American Bully XL

El primer ministro británico, Rishi Sunak, fue el encargado de informar que el Reino Unido planea prohibir a finales de año a los perros de raza American Bully XL

En España esta raza no está siquiera considerada como animal altamente peligroso .

Este aviso lo hace Rishi después de una serie de ataques contra personas, a través de su cuenta de (X) y por medio de un video el primer ministro dijo que ‘Está claro que el perro American XL Bully es un peligro para nuestras comunidades.

He ordenado un trabajo urgente para definir y prohibir esta raza para que podamos poner fin a estos ataques violentos y mantener a la gente segura’.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.

I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ

