¡Qué le hagan lo mismo! Desalmada mató de hambre a su bebé, por irse de rumba

En Brighton, Reino Unido, una joven mujer fue condenada por matar de hambre a su bebé de 20 meses de nacida a quien dejó totalmente sola en un apartamento durante 6 días.

Los hechos se registraron en diciembre del año 2019, sin embargo, en los últimos días, las autoridades de Reino Unido emitieron una condena en contra de esta mujer. La desalmada madre fue condenada a tan solo 9 años de prisión.

Según recogen medios internacionales Verphy Kudi, en ese entonces estaba cumpliendo 18 años de edad y con motivo de su celebración de cumpleaños decidió dejar sola a su bebé de poco menos de dos años.

La joven que se suponía que solo iba a ir a una noche de fiesta acudió a un concierto en Elephant and Castle en Londres, Inglaterra, donde según recogen medios locales, hasta hizo que el Dj anunciara su cumpleaños a todos los presentes.

Luego de la salvaje celebración, debido al consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas, decidió seguir su fiesta durante 5 días más. Cuando regresó a su casa, encontró a la bebé sin vida.

Asiah (la bebé) murió trágicamente de influenza y hambre después de haber estado desatendida durante cinco días, 21 horas y 58 minutos, dijeron los fiscales.

La jueza Laing dijo que el bebé había pasado por “un sufrimiento casi inimaginable” antes de morir sola en el piso.

“Ella era una niña indefensa y confió completamente en usted como su madre para demostrar sus necesidades”, dijo la jueza.

