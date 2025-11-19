Reinaldo González se extravió en Medellín: Si sabe sobre su paradero comuníquese urgente

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Reinaldo de Jesús González Diosa, de 57 años de edad, se encuentra desaparecido en Medellín desde el pasado 12 de noviembre de 2025. Las autoridades han activado la búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que permita su pronta localización.

    Al momento de su desaparición, Reinaldo González Diosa presentaba las siguientes características: tiene una estatura de 180 centímetros y su contextura es delgada. Su piel es morena, sus ojos son cafés y su cabello es entrecano, destacándose una notable calvicie frontal.

    La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, ha dispuesto líneas de atención para recibir información confidencial. Si usted tiene algún dato sobre el paradero de Reinaldo de Jesús González Diosa, puede comunicarse a los números: teléfono fijo 604 – 59031038, extensión 41972 o al celular 3185322767.


