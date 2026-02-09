¡Reina de Iberoamérica! Linda Caicedo conquista el Premio EFE 2025 y pone al mundo a sus pies

Linda Caicedo recibe el premio EFE 2025 como mejor jugadora iberoamericana, reafirmando su liderazgo histórico en el Real Madrid y Colombia. Foto: Real Madrid CF

La talentosa delantera colombiana Linda Caicedo ha sido galardonada con el prestigioso premio EFE a la Mejor Jugadora Iberoamericana de 2025, consolidándose como una de las figuras más influyentes del fútbol mundial.

En una ceremonia cargada de emotividad, la estrella del Real Madrid recibió el trofeo de manos de Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia de noticias.

Linda estuvo acompañada por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco, quien destacó el impacto de la joven jugadora en la institución.

Tras recibir el reconocimiento, Caicedo expresó su profunda gratitud y satisfacción, señalando que este logro es un reflejo directo de la disciplina y el esfuerzo que invierte en su carrera profesional.

La atacante manifestó que sentirse parte de la historia del fútbol y recibir este galardón vistiendo la camiseta madridista le genera una felicidad inmensa.

Para la colombiana, el reconocimiento reafirma además su compromiso de seguir evolucionando cada día para alcanzar nuevas metas deportivas y colectivas.

Por su parte, Emilio Butragueño dedicó palabras de elogio a la futbolista, resaltando que el premio no solo exalta su talento innato, sino también el sacrificio diario que realiza para superarse.

El directivo subrayó el orgullo que siente el club por contar con una embajadora de su talla, destacando que, a pesar de su juventud, Linda ya es un referente global que representa con excelencia tanto a Colombia como al fútbol femenino internacional.

