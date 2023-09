Reid dice que los Chiefs retroceden en vez de avanzar

Redacción Deportes, 18 sep (EFE).- Andy Reid, entrenador de los campeones Kansas City Chiefs, afirmó este lunes que su equipo ha retrocedido en el desempeño mostrado hasta la semana dos de la temporada 2023 de la NFL.

"Estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Ofensivamente nos disparamos en el pie con tantos castigos y pérdidas de balón, es algo en lo que tenemos que tener atención y ponernos a trabajar durante la semana", afirmó el 'coach' en conferencia de prensa.

Reid criticó el desempeño que tuvo su equipo a pesar del triunfo 17-9 sobre los Jacksonville Jaguars del pasado domingo, en un partido en el que cometieron 12 castigos que les costaron 94 yardas, sufrieron cuatro balones sueltos y una intercepción.

"No puedes tener un partido así y normalmente salir con una victoria. Quiero decir que, sí, lo resolvimos, lo arreglamos, lo hicimos probablemente mejor que nadie en la liga, pero fueron demasiados errores que no pueden pasar", añadió.

La preocupación del entrenador fue porque ni en la derrota de la semana uno ante los Detroit Lions, Kansas City falló tanto en la ejecución.

En ese juego sólo fueron penalizados en tres ocasiones para una pérdida de 25 yardas, no tuvieron balones sueltos y sufrieron una intercepción.

"Sé de lo que somos capaces, simplemente no podemos cometer esta cantidad de errores. No me gusta lo que estamos haciendo en ese retroceso. No soy bueno aceptando tantas pérdidas de balón ni castigos. Tenemos demasiados en este momento", reiteró.

Reid puso especial atención en Jawaan Taylor, tackle ofensivo de 25 años, recién llegado para esta campaña, quien fue culpable en cinco de los 12 castigos que recibió el equipo ante Jaguars.

"Es un chico inteligente, podemos arreglarlo. Trabaja muy duro en ello, pero una vez que empiezas a equivocarte te van a tener vigilado y por eso es que debe tener cuidado, empezar de nuevo y tomarlo con más calma", explicó.

En la temporada 2023 Kansas City tiene un triunfo y una derrota, en la semana 3 recibirá a los Chicago Bears el próximo domingo.

Por: EFE