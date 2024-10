Madrid, 21 dic (EFE).- Bernd Reichart, consejero delegado de A22, empresa promotora de la Superliga, prometió, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), “fútbol gratis para todos” de los partidos de la competición a la vez que espera “evadir el enfrentamiento” y hablar “con la familia del fútbol”.

“Hoy el fútbol puede cambiar porque es libre y los clubes tienen el poder; pueden defender su destino. Queremos promocionar las mejores ideas y evadir el enfrentamiento”, dijo en una comparecencia.

“Queremos hacer más fuertes a los clubes, que ya pueden decidir su futuro. Hacerles más fuertes desde un punto de vista económico porque el participar en Europa les hace más fuertes en sus competiciones nacionales”. prosiguió.

“Habrá mérito deportivo. Es una competición abierta. Va a ser una competición viva. Los clubes pueden clasificarse para esta competición y tenemos pagos solidarios, tres veces más de lo que existe actualmente”, añadió.

“Hace falta más trabajo y diálogo con los clubes y ligas para resolver los detalles. Hay que ir de la mano de los clubes. El ascenso debería estar abierto a todas las ligas y relacionado con los logros deportivos en todas las ligas”, completó.

Una puesta en escena por parte de la Superliga que llegó horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

La máxima instancia administrativa de la UE señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol al amenazar con sanciones a la docena de clubes implicados en el proyecto.

La decisión de la Gran Sala, que responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Mercantil Nº17 de Madrid y no se puede recurrir, contradice la opinión del abogado general asignado al caso, que al publicar hace un año sus conclusiones -no vinculantes- argumentó que la UEFA y la FIFA actuaron conforme a derecho.

La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante".

“Hoy hay una noticia importante. El fútbol es libre. Libre del monopolio de la UEFA. Libre para explorar las mejores ideas sin miedo a sanciones. Y con fútbol gratis para todos”, valoró Bernd Reichart.

“El tribunal acabó con casi 70 años de monopolio de la UEFA. Las leyes europeas están en contra. FIFA y UEFA no pueden ir en contra de Ligas, clubes ni jugadores que compitan en nuevas competiciones. Han abierto una puerta para innovar en el fútbol. Los clubes pueden hablar abiertamente y compartir propuestas para debatir asuntos claves del deporte. Es una decisión que no se puede recurrir o apelar. Se abre el camino a una nueva competición más emocionante. Nuestro mensaje más fuerte es para los aficionados: hoy el fútbol es libre”, aseguró.

Un Bernd Reichart que tendió la mano al diálogo con clubes, instituciones y jugadores.

“Seguiremos expandiendo nuestro diálogo con los implicados para desarrollar la propuesta. No pretendemos tener todas las respuestas, pero tenemos el beneficio de años de esfuerzos analizando los problemas y soluciones.Este proceso será liderado por los clubes y decidirán lo que tiene más sentido para ellos”, dijo.

“Invitamos a los clubes a que aporten su grano de arena. Queremos llegar a todos. Hay clubes que están muy interesados en esta propuesta. No queremos dividir el fútbol, queremos unificarlo. Hoy es un día histórico y ojalá consigamos llegar a un momento mejor para el fútbol”, continuó.

“Hemos hablado con toda la familia del fútbol. Todos los que quieren tratar los problemas del fútbol y me gustaría volver a hablar con ellos”, comentó en referencia a si han hablado con UEFA durante los últimos meses.

Además, señaló que en las conversaciones previas con los clubes evidenciaron problemas como “la desigualdad en el reparto de ingresos entre ligas” y su variabilidad de ingresos.

“Los clubes pueden competir en Europa una temporada, conseguir buenos resultados y quedarse fuera al año siguiente, lo vemos injusto y no se corresponde con el mérito deportivo. No pueden comprometerse a tener ciertos gastos con el sistema actual; no pueden planear tener ciertos ingresos más adelante y por ello sufren para mantener a los mejores jugadores y para competir en sus ligas nacionales”, señaló.

“Serán los clubes participantes a los que pertenezca la competición, en combinación con inversores que ayuden a desarrollar la plataforma. El 100% de los ingresos de la Superliga se distribuirá cada año entre los participantes”, añadió.

Además, Bernd Reichart explicó una de sus ideas principales de cara a convencer a los aficionados con el proyecto de la Superliga: poder ver todos los partidos de forma gratuita.

“El acceso al fútbol televisado se ha convertido en algo prohibitivo. Estamos excluyendo a demasiados aficionados. Es una oportunidad única para darle una vuelta a cómo el fútbol se presenta a los aficionados. Crearemos una plataforma de ‘streaming’ para los aficionados a la que ellos acudan para consumir contenidos y ver los partidos gratis; tanto en la competición masculina como en la femenina. Además, este es el impulso clave que necesita el fútbol femenino para desarrollarse y crecer”, apuntó.

“Tenemos la estructura para hacer ‘streaming’ y ya hemos hablado con algunos de los mejores proveedores de todo el mundo”, anunció.

“El fútbol gratis unirá a millones de aficionados. Y para una plataforma de eventos en directo, es algo sin precedentes, por lo que será muy atractivo para los anunciantes. Nuestra propuesta es seguir los pasos de las mejores empresas de entretenimiento”, declaró.

Una idea de ofrecer gratis los partidos que basarán en publicidad y opciones de suscripción para evitar anuncios, como ya ofrecen otras plataformas de ‘streaming’ en diferentes ámbitos.

“Cuando consigues conectar a millones de personas, el valor llega solo. La clave aquí es que todas esas compañías son plataformas de eventos en directo y esto proporciona una gran flexibilidad, tanto en publicidad como en suscripción u opciones interactivas. Unificar cuenta con una gran ventaja, como que es la mejor competición de clubes del mundo”, valoró.

