Imagen tomada este 9 de abril, del Artemis alejándose de la luna y rumbo a la tierra. Captura de video de la transmisión en vivo de la NASA

Resumen: El éxito del regreso de Artemis II es el paso definitivo y obligatorio que necesita la agencia espacial estadounidense para autorizar Artemis IV (reprogramada para 2028)

¡Regreso histórico!: La cápsula Orion de la misión Artemis II se acerca a la Tierra y una colombiana lidera su rescate

Minuto30.com .- Tras superar con éxito el vuelo sobre la cara oculta de la Luna y capturar imágenes inéditas, incluyendo impresionantes fotografías de la Vía Láctea, los astronautas Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen se enfrentan a la fase más crítica de su viaje de 10 días: el reingreso atmosférico.

La cápsula Orion ejecutó ayer su encendido de propulsores para la corrección de trayectoria final, asegurando que la nave entre en el estrecho “corredor” atmosférico de nuestro planeta. Un error de cálculo podría hacer que la cápsula rebote hacia el espacio profundo o se desintegre por la fricción.

El desafío térmico y el “apagón”

El reingreso someterá a la nave y a sus tripulantes a condiciones extremas:

Velocidad de impacto: La cápsula ingresará a la atmósfera a una asombrosa velocidad de aproximadamente 34.965 pies por segundo (más de 10.600 metros por segundo).

Calor extremo: La fricción generará temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius, por lo que la supervivencia dependerá completamente del escudo térmico a base de titanio.

Incomunicación: El plasma generado alrededor de la nave causará un apagón de radio temporal, sumiendo al centro de control en unos minutos de tensa espera.

Orgullo colombiano

El operativo de rescate que se desplegará en cuanto la cápsula toque las aguas frente a las costas de San Diego (California) estará bajo el mando de una mente brillante de nuestro país. Se trata de la ingeniera cartagenera Lili Villarreal, quien se desempeña como Directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis.

Su equipo de buques de la Armada y fuerzas especiales de la NASA tiene el exigente objetivo de asegurar la nave, evaluar médicamente a los astronautas y extraerlos de forma segura en un margen de dos horas tras el amerizaje.

El éxito del regreso de Artemis II es el paso definitivo y obligatorio que necesita la agencia espacial estadounidense para autorizar Artemis IV (reprogramada para 2028), la misión que finalmente volverá a poner a un ser humano caminando sobre la superficie lunar.