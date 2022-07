El colombiano Egan Bernal, quien se recupera luego de un accidente sufrido a principios de año, con el que su vida se vio amenazada, tendría fecha de regreso a competir.

Conforme a la información de algunos medios italianos, Egan regresaría a competencias en la Vuelta a Burgos, que se llevará a cabo dentro de un mes.

Según una publicación de La Gazzetta dello Sport, el pedalista nacional estará concentrado hasta el 25 de julio, preparando lo que será su regreso a las competencias, que podría ser en la Vuelta a Burgos que se disputará del 2 al 6 de agosto.

Esta carrera es un preámbulo a la Vuelta a España que tendrá inicio el 19 de agosto y que es en lo que más está enfocado Bernal pues su mayor deseo es tener la triple corona (Tour, Giro y Vuelta).

Cabe mencionar que la Vuelta a España al ser una competencia de casi un mes, requiere un esfuerzo y una preparación, que a lo mejor, Egan Bernal no realice aún, pues todavía se encuentra en proceso de recuperación.

Info @Gazzetta_it – From tomorrow to 25 july @Eganbernal is set to do an altitudine training camp in Andorra with some team-mates (De Plus, Hayter, Sivakov, Rodriguez…) @INEOSGrenadiers An option on the table for come back can be Vuelta Burgos (2-6 august) but yet to decide

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) July 4, 2022