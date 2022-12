¿Qué fue de la vida de Betty y don Armando?: No se pierda la segunda parte de esta historia

in

Yo soy Betty, la fea es la producción colombiana más exitosa a nivel mundial, y sus seguidores demuestran que nunca es suficiente cuando de verla se trata.

Esta telenovela ha superado expectativas en cuanto a rating, y aunque la han pasado varias veces por el canal RCN, los colombianos siempre la reciben más.

Las ocurrencias de Betty, el cuartel, la peliteñida y en general de todos los personajes, merecen ser repetidas muchas veces y por esto, el canal RCN, decidió regalar de navidad esa alegría a sus televidentes.

Pero, esta vez no vienen con la tradicional novela de ‘Betty la fea’ , sino que presentarán un spin off que fue lanzado en el año 2002, pero que en ese momento no tuvo tanto éxito.

Esta es ‘Ecomoda’ la segunda parte de la telenovela, que al igual que la primera, tiene participación de casi todo el elenco, aunque sus dinámicas son un poco diferentes, donde resalta que los amoríos que se dieron inicialmente, ahora consolidados y mostrando cómo se surgieron cada una de estas historias.

