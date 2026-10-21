¡Regresa el Ozuna clásico! ‘Vulnerable’ junto a Ñengo Flow y Jory Boy es un perreo a la vieja escuela

Resumen: Ozuna presenta 'Vulnerable', su nueva colaboración con Ñengo Flow y Jory Boy: un reggaetón clásico que invita al perreo y retoma el sonido de sus inicios. Producido por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, el sencillo llega con video oficial dirigido por Ricardo Rivera (Fue Ricky) y filmado en Bayamón, Puerto Rico.

La superestrella global Ozuna presentó el video oficial de «Vulnerable», su nueva colaboración con Ñengo Flow y Jory Boy, un tema que abraza el sonido del reggaetón clásico y lo lleva a un terreno de seducción y picardía. Con una propuesta que invita al perreo, los tres artistas reúnen sus estilos en una canción que conecta con la esencia del género.

Producida por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, «Vulnerable» combina la voz melódica de Ozuna, el carácter de Ñengo Flow y el sello vocal de Jory Boy. El intercambio entre sus interpretaciones sostiene el tono sensual del tema, en el que la atracción y el coqueteo marcan el pulso de principio a fin.

Ozuna retoma el sonido de sus inicios en «Vulnerable». Foto: cortesía Agencia Noujau

«VULNERABLE»: OZUNA REGRESA AL REGGAETÓN DE SUS INICIOS

El nuevo sencillo es una apuesta por el reggaetón de la vieja escuela: el perreo clásico que marcó una época en el género urbano y que hoy vive una nueva ola de nostalgia entre los fanáticos. Para Ozuna, «Vulnerable» retoma el sonido de sus inicios, ese que lo llevó a convertirse en uno de los artistas latinos más escuchados del mundo.

La unión con Ñengo Flow y Jory Boy no es casual. Los tres son nombres fundamentales de la época dorada del reggaetón puertorriqueño: Ñengo Flow, con su sello Real G4 Life, es uno de los exponentes más respetados del género duro, y Jory Boy, que saltó a la fama como parte del dúo Nova y Jory, aporta el toque melódico que caracterizó a toda una generación del movimiento urbano.

Para Ñengo Flow, el tema se suma a una racha de colaboraciones de alto perfil que confirman su lugar como referente del reggaetón de la calle, mientras que Jory Boy sigue demostrando que su voz sigue siendo sinónimo de los himnos románticos del género urbano. Juntos, los tres artistas entregan una canción pensada tanto para los que vivieron la era dorada del perreo como para las nuevas generaciones que hoy redescubren ese sonido.

VIDEO GRABADO EN PUERTO RICO

El video oficial de «Vulnerable» fue dirigido por Ricardo Rivera, conocido como Fue Ricky, y filmado en Bayamón, Puerto Rico. El audiovisual se estrenó a través de YouTube y apuesta por una conexión visual directa con la cultura puertorriqueña, con los tres artistas compartiendo escena frente a la bandera de la isla.

El video de «Vulnerable» fue filmado en Bayamón, Puerto Rico, bajo la dirección de Fue Ricky. Foto: cortesía Agencia Noujau

Por ahora, el lanzamiento del sencillo en todas las plataformas digitales de audio será anunciado próximamente, mientras el video ya acumula reproducciones entre los seguidores de los tres artistas, que celebran el regreso del «Ozuna clásico».

El reggaetón clásico vive un momento especial: los sonidos de los 2000 y principios de los 2010 dominan fiestas, redes sociales y listas de reproducción, y cada vez más artistas de la nueva ola rinden tributo a esa época. «Vulnerable» llega justo en esa corriente, pero con la credibilidad de tres artistas que estuvieron ahí desde el principio.

EL MOMENTO DE OZUNA

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido mundialmente como Ozuna, es una de las figuras más grandes de la música urbana en español. Con una trayectoria llena de éxitos como «Se preparó», «Criminal» junto a Natti Natasha, «Taki Taki» junto a DJ Snake, Selena Gomez y Cardi B, y decenas de colaboraciones con los nombres más importantes del género, el puertorriqueño ha sabido mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo.

Su última producción discográfica y su gira mundial, que lo traerá de regreso a Colombia con el «Una Aventura World Tour», mantienen al artista en el centro de la conversación musical. Con «Vulnerable», Ozuna mira hacia atrás para seguir adelante: recupera el perreo clásico que lo vio nacer y lo pone a dialogar con dos leyendas del género, Ñengo Flow y Jory Boy, en una colaboración que ya suena fuerte entre los fanáticos del reggaetón de siempre.