Resumen: Para desmentir que se estén tomando decisiones en contra de las mujeres, el Ministerio presentó un comparativo reglamentario que evidencia que la liga femenina exige, por obligación, un mínimo de profesionalización que la liga masculina no contempla de forma expresa en su reglamento de inscripción

¡Reglas claras! MinDeporte respalda el reglamento de la Liga Femenina y desmiente vulneración de derechos de las jugadoras

Minuto30.com .- Ante las recientes críticas y versiones que circulaban sobre supuestas irregularidades laborales en la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026, el Ministerio del Deporte emitió un comunicado oficial este martes para poner fin a la controversia.

La cartera gubernamental fue enfática al afirmar que los reglamentos vigentes cumplen con la Constitución y no vulneran los derechos de las deportistas.

Acá los puntos clave de esta aclaración, donde la entidad explica por qué la participación de jugadoras aficionadas junto a profesionales es legal y, de hecho, representa un modelo de desarrollo para el balompié femenino.

La participación de jugadoras aficionadas es legal

El centro del debate giraba en torno a la mezcla de jugadoras con contrato laboral, es decir profesionales, y jugadoras sin contrato, o sea aficionadas, en un mismo torneo profesional.

Frente a esto, el Ministerio recordó que el artículo 33 de la Ley 181 de 1995 permite expresamente la participación de deportistas aficionadas en torneos profesionales, siempre y cuando se establezcan límites claros para no desnaturalizar la competición. La inclusión de aficionadas, asegura la entidad, “no implica desprotección, sino que responde a un modelo legal que permite el desarrollo progresivo del talento y su visualización”.

Femenino vs. Masculino: Las reglas de juego

Para desmentir que se estén tomando decisiones en contra de las mujeres, el Ministerio presentó un comparativo reglamentario que evidencia que la liga femenina exige, por obligación, un mínimo de profesionalización que la liga masculina no contempla de forma expresa en su reglamento de inscripción:

Cupos máximos: Ambos torneos (masculino y femenino) permiten inscribir un máximo de 25 jugadores/as por club.

Mínimo de profesionales: En el fútbol femenino es obligatorio inscribir mínimo 15 jugadoras profesionales (con contrato laboral bajo el Código Sustantivo del Trabajo). En el fútbol masculino, el reglamento no exige un número mínimo obligatorio.

Cupo de aficionados: Los clubes femeninos pueden inscribir un máximo de 10 jugadoras aficionadas.

Esta regulación, según Mindeporte, demuestra que en la liga femenina sí existe una garantía expresa de participación y formalización laboral.

¿Qué garantías tienen las jugadoras aficionadas?

Al no tener un contrato laboral firmado, condición base para ser catalogadas como profesionales según el Código Sustantivo del Trabajo, las deportistas aficionadas no pueden exigir un salario bajo esa figura jurídica. Sin embargo, el Ministerio aclaró que no están desprotegidas.

La reglamentación les exige a los clubes brindarle a estas deportistas mecanismos de protección obligatorios, tales como:

Pólizas de responsabilidad civil extracontractual.

Afiliación obligatoria al sistema de seguridad social.

Afiliación formal al club deportivo.

El Ministerio del Deporte concluyó su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la equidad de género, señalando que estas medidas garantizan un mínimo de profesionalización e impulsan a las mujeres hacia el alto rendimiento deportivo en Colombia.

Pronunciamiento del Ministerio del Deporte