Resumen: La Alcaldía de Bello y la Cámara de Comercio de Medellín ofrecen un curso gratuito para el registro de marca para emprendedores locales.

¡El empujón que faltaba! Bello le apuesta a los emprendedores con curso gratuito para el registro de marca

La alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y la Cámara de Comercio de Medellín unieron fuerzas para que los empresarios locales puedan acceder a un curso gratuito de registro de marca.

La iniciativa, llamada ‘Marca registrada: ¡Impulsa tu negocio al éxito!’, busca orientar a los dueños de negocios para que protejan sus ideas y productos.

La asesoría comenzará con una charla virtual gratuita este martes 16 de septiembre de 2025, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Los interesados podrán participar desde la plataforma Microsoft Teams. Durante la jornada, los asistentes aprenderán cómo proteger sus negocios de copias y fraudes; el paso a paso para registrar una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio; y los beneficios de contar con un sello legal.

Así puedes inscribirte en el curso gratuito de registro de marca

La participación en la charla y en las asesorías no tiene ningún costo, pero los cupos son limitados. Para asegurar tu lugar, debes inscribirte a través de la página web oficial de la Cámara de Comercio de Medellín, aquí.

Después del evento, los emprendedores podrán recibir asesorías adicionales donde se les entregará un concepto técnico sobre la viabilidad de su marca antes de iniciar el proceso de registro oficial, lo que ratifica el compromiso con los nuevos negocios locales.

