Registraduría entregó los requisitos para que los venezolanos voten por alcaldes y concejales en las próximas elecciones

El pasado 29 de octubre inició el período de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales 2023, incluidos los extranjeros residentes en Colombia que quieran participar en esta jornada electoral y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente vigente, expedida por Migración Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1070 de 2006.

El trámite de inscripción lo podrán realizar hasta el 29 de agosto del 2023, es decir, dos meses antes de las elecciones territoriales, en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., presentando la cédula de extranjería con categoría de residente.

Los requisitos que deben cumplir los extranjeros

Los extranjeros residentes en Colombia mayores de 18 años podrán votar para elegir alcaldes, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales (no podrán elegir gobernadores, ni diputados), cumpliendo los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 5 de la Ley 1070 de 2006:

1. Tener visa de residente de conformidad con las normas que regulen la materia.

2. Acreditar como mínimo cinco (5) años continuos e ininterrumpidos de residencia en Colombia.

3. Poseer cédula de extranjería de residente.

4. Estar inscrito en el respectivo registro electoral (censo electoral).

5. No estar incursos en las inhabilidades constitucionales y legales.

Migración Colombia es la encargada de verificar los requisitos

Si bien la Registraduría Nacional del Estado Civil realiza el proceso de inscripción de los extranjeros residentes en Colombia, es Migración Colombia la entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos del trámite de inscripción, señalados en el artículo 5 de la Ley 1070 de 2006.

Una vez la Subdirección de Extranjería de Migración Colombia realiza la respectiva verificación, remite a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional la relación de los extranjeros inscritos, señalando aquellos que cumplieron o no con los requisitos establecidos en la ley y quien a su vez definirá el mecanismo idóneo para informar a los extranjeros que no cumplieron con los requisitos de ley y, por lo tanto, no harán parte del respectivo censo electoral para estos comicios.

Finalmente, es de recordar que en las elecciones territoriales 2023 se elegirán, a la fecha, 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Así mismo, 1 102 alcaldes y 12 072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo el distrito capital, así como 6 513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Modelo de cédula de extranjería con categoría de residente

