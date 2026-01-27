Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Registraduría le volvió a cerrar la puerta a Daniel Quintero: le negaron inscripción a la Presidencia

    Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero a la consulta del Frente por la Vida. El CNE tendrá la última palabra sobre su aval.

    Publicado por: Julian Medina

    “Vamos por la Colombia Futuro”: Daniel Quintero hace oficial que aspirará a la Presidencia en 2026
    Pantallazo de video
    Registraduría le volvió a cerrar la puerta a Daniel Quintero: le negaron inscripción a la Presidencia

    Resumen: La Registraduría Nacional rechazó la inscripción de Daniel Quintero a la consulta presidencial del "Frente por la Vida" mediante la Resolución 889 de 2026, argumentando que su participación bajo una agrupación distinta tras haber sido derrotado en un proceso previo vulnera las normas contra la doble militancia. Aunque el exalcalde de Medellín calificó la medida como un bloqueo democrático, el caso ha sido trasladado al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá emitir un fallo definitivo antes del 6 de febrero para determinar si Quintero puede competir en la consulta del 8 de marzo o si se verá obligado a aspirar directamente a la primera vuelta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó formalmente la inscripción de Daniel Quintero Calle como precandidato para la consulta del próximo 8 de marzo. La decisión se fundamenta en una interpretación técnica de la Ley 1475 de 2011 y la Constitución Política, señalando una posible vulneración a las normas que rigen la participación democrática.

    El fundamento jurídico Según el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, la postulación incurre en una irregularidad normativa al pretender que un ciudadano derrotado en una consulta previa participe nuevamente bajo una agrupación distinta. El ente electoral subrayó que permitir esta inscripción sería “contrario a la ley”, cerrando —al menos administrativamente— la puerta a que Quintero compita junto a figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero dentro de la coalición “Frente por la Vida”.

    El futuro en manos del CNE Pese a la contundencia de la resolución, el caso no está cerrado. La Registraduría dio traslado del expediente al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que posee la competencia para pronunciarse de fondo sobre la validez de la candidatura. Quintero, por su parte, calificó la medida como un “bloqueo a la democracia” y confía en que el tribunal electoral revierta la decisión antes del 6 de febrero, fecha límite para la formalización de inscripciones.

    Implicaciones políticas De mantenerse el rechazo, Daniel Quintero quedaría fuera del bloque de unidad de la izquierda, lo que lo obligaría a buscar un camino independiente hacia la primera vuelta presidencial de mayo. Este escenario no solo fragmentaría el voto del sector, sino que también genera dudas sobre la viabilidad de otros candidatos, como Iván Cepeda, cuya participación también está bajo la lupa de expertos por posibles inhabilidades derivadas de procesos previos.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.