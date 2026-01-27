Registraduría le volvió a cerrar la puerta a Daniel Quintero: le negaron inscripción a la Presidencia

Resumen: La Registraduría Nacional rechazó la inscripción de Daniel Quintero a la consulta presidencial del "Frente por la Vida" mediante la Resolución 889 de 2026, argumentando que su participación bajo una agrupación distinta tras haber sido derrotado en un proceso previo vulnera las normas contra la doble militancia. Aunque el exalcalde de Medellín calificó la medida como un bloqueo democrático, el caso ha sido trasladado al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá emitir un fallo definitivo antes del 6 de febrero para determinar si Quintero puede competir en la consulta del 8 de marzo o si se verá obligado a aspirar directamente a la primera vuelta.

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó formalmente la inscripción de Daniel Quintero Calle como precandidato para la consulta del próximo 8 de marzo. La decisión se fundamenta en una interpretación técnica de la Ley 1475 de 2011 y la Constitución Política, señalando una posible vulneración a las normas que rigen la participación democrática.

El fundamento jurídico Según el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, la postulación incurre en una irregularidad normativa al pretender que un ciudadano derrotado en una consulta previa participe nuevamente bajo una agrupación distinta. El ente electoral subrayó que permitir esta inscripción sería “contrario a la ley”, cerrando —al menos administrativamente— la puerta a que Quintero compita junto a figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero dentro de la coalición “Frente por la Vida”.

El futuro en manos del CNE Pese a la contundencia de la resolución, el caso no está cerrado. La Registraduría dio traslado del expediente al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que posee la competencia para pronunciarse de fondo sobre la validez de la candidatura. Quintero, por su parte, calificó la medida como un “bloqueo a la democracia” y confía en que el tribunal electoral revierta la decisión antes del 6 de febrero, fecha límite para la formalización de inscripciones.

Implicaciones políticas De mantenerse el rechazo, Daniel Quintero quedaría fuera del bloque de unidad de la izquierda, lo que lo obligaría a buscar un camino independiente hacia la primera vuelta presidencial de mayo. Este escenario no solo fragmentaría el voto del sector, sino que también genera dudas sobre la viabilidad de otros candidatos, como Iván Cepeda, cuya participación también está bajo la lupa de expertos por posibles inhabilidades derivadas de procesos previos.