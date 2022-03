¡Atención!: Registrador nacional ya no pedirá reconteo de votos ante el Consejo Nacional Electoral

Tras escuchar la posturas de los diferentes partidos políticos, quienes asistieron a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el registrador nacional, Alexander Vega, anunció que no se presentará la solicitud del reconteo de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La solicitud que ayer plantee era para presentarla hoy. No he presentado ninguna quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos. Por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, aseguró Vega.

Y es que de las 16 colectividades políticas que asistieron, 12 de ellas estuvieron en contra de realizar el reconteo: Liberal, MAIS, Alianza verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Comunista, Coalición MIRA – Colombia Justa Libres, Partido de la U, Cambio Radical, Dignidad, Colombia Humana, Nuevo Liberalismo; mientras que Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno, Centro Democrático, votaron a favor de la iniciativa.

Por su parte, el magistrado del CNE, César Abreo, dijo que: «en aras del procesos electoral se les van a dar las garantías (a los partidos) del debido proceso». Y agregó: «señor registrador, usted no lo había hecho de manera oficial pero creemos que con lo que manifestó no nos va a poner al Consejo Nacional Electoral a decidir sobre el reconteo. Para nosotros es muy importante que haya tomado esa decisión porque nos quita un peso de encima y le da una garantía al proceso electoral».

Con estas declaraciones, solo queda esperar que finalice el escrutinio de las votaciones en el exterior, y se podrán conocer los resultados oficiales.

«No es posible seguir hablando de fruade electoral en Colombia. Vamos a mejorar el preconteo y la transmisión de información», aseguró el registrador nacional, Alexander Vega Rocha. Enfatizó que los valores supremos de la Nación están por encima de los intereses particulares. pic.twitter.com/OBtamUI30c — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 22, 2022

