“Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas”: Presidente Petro en culminación de marchas a favor del Gobierno

Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el Presidente Gustavo Petro hizo un llamado al país a dar el paso hacia un pacto social, a través de las reformas a la salud, pensional y laboral que harán su trámite en el Congreso de la República.

“Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas. Son reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. Tres reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, como lo ordena la Constitución”, resaltó el Presidente.

En tal sentido, el Presidente recalcó que si por alguna circunstancia las reformas propuestas por el Gobierno sufren trabas en su proceso, “lo único que están haciendo no es el camino de un pacto social ni los caminos de la paz”.

Sobre el pacto

El Presidente advirtió que “no hay mucho tiempo para ese pacto” y explicó que se trata de “un pacto que permita ver otra época, un pacto que permita que este país encuentre algo que es natural en muchos pueblos del mundo: la democracia y la paz.

“Es que no es mucho lo que pedimos. No estamos pidiendo el socialismo y el asalto al cielo, ni una sociedad utópica que no sabemos ni cómo construir. Otras generaciones lo harán”, sostuvo.

El Mandatario, finalmente, se refirió al concepto de justicia social, uno de los pilares de su Gobierno: “Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto tenga en su bolsillo, debe acceder a los derechos universales”.

