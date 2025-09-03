Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció contra la reforma tributaria del Gobierno nacional, calificándola de "incoherencia total" y pidiendo al Congreso que la hunda.

‘¡Incoherencia total!’ Alcalde de Medellín arremete contra la reforma tributaria de Petro y pide al Congreso hundirla

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció de manera contundente contra la reforma tributaria de Petro, calificándola de «incoherencia total y absoluta.

El mandatario paisa pidió al Congreso de la República que hunda el proyecto de ley radicado el 1 de septiembre, asegurando que solo busca darle una «chequera inmensa» al Gobierno Nacional.

En sus declaraciones, Gutiérrez señaló que el proyecto es el resultado de la «corrupción y el derroche» de una administración que, según él, ha llevado al país a un «salto al vacío sin paracaídas».

Además, el alcalde cuestionó que el Gobierno proponga una reforma fiscal peor que la que ellos mismos criticaron en el pasado.

«Incendiaron el país por una reforma tributaria que nunca fue. Y hoy están presentando una reforma tributaria peor a la que ellos cuestionaban, la incoherencia total y absoluta», expresó Gutiérrez.

Lea también: Medellín inaugura una nueva edición del Congreso Internacional Buen Comienzo

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El mandatario también se refirió a las propuestas específicas de la reforma que considera perjudiciales para los ciudadanos. «Aporrear los eventos deportivos y los eventos culturales», expresó, lamentando que la gente tenga que pagar más para ir a cualquier espectáculo.

Asimismo, criticó el gravamen a la gasolina y el argumento del Gobierno de que no afecta a los más pobres: «¿Y las motos qué o qué? ¿O es que con qué se mueven? ¿Se tanquean con aire o qué?», cuestionó el alcalde.

El mandatario hizo una referencia ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en una alocución televisada, en donde indicó que:«El pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de las 4 puertas. Le ponemos impuesto a la renta de la banca porque la utilidad de los banqueros es el producto del trabajo de los demás colombianos»

La reforma tributaria de Petro busca recaudar $26,3 billones para financiar el presupuesto general de 2026. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la iniciativa es necesaria para la estabilidad económica y busca que el «esfuerzo de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos». Sin embargo, la propuesta ya enfrenta una fuerte oposición política.

Más noticias de Medellín