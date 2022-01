¡Con los referentes al lado! Aldair Quintana recibió el respaldo de Atlético Nacional

En rueda de prensa, la dirigencia del Atlético Nacional junto a los principales referentes del plantel, respaldaron publicamente al portero Aldair Quintana quien a su vez aprovechó el conversatorio para disculparse con la hinchada verde y avisar que no se escondió despues del criticado audio.

En el evento programado por el club hicieron presencia tanto el guardameta como el presidente Emilio Gutiérrez, además del técnico Alejandro Restrepo, el entrenador de portero René Higuita, los capitanes Jefferson Duque y Alexander Mejía, junto a los referentes Dorlan Pabón, Giovanni Moreno, Felipe Aguilar y Sebastián Gómez.

“Aldair merece respeto, tiene toda nuestra confianza y todo nuestro respaldo, esto es algo que aplica, no solo para él, sino para cualquiera de nuestra institución” fueron uno de las principales argumentos del presidente verdolaga para establecer la defensa del guardameta ibaguereño.

Mientras que el propio Quintana comentó: «tengo un reto personal, me lo propuse, fácilmente hubiera podido decirle al presidente que me buscara otro equipo, pero quiero afrontarlo y el día que me vaya de Nacional quiero irme como un ganador».

Para darle poder a la defensa, el cuadro paisa mostró un video con algunas de las mejores atajadas de Aldair y recalcó algunas estadísticas como el promedio por minuto en el que le hacen gol, recibiendo un tanto cada 95 minutos y siendo superior a la media en el fútbol colombiano que es de un gol cada 85 minutos según la entidad verdolaga.

La hinchada de Nacional protesta en la sede de Nacional contra Aldair Quintana.#WbeimarLoDice pic.twitter.com/DcsNpQYWmb — @WbeimarMunoz. (@WbeimarMunoz) January 17, 2022

