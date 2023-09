Referente en política exterior de Bullrich cree que Argentina debe «alejarse» de los BRICS

in

Buenos Aires, 20 sep (EFE).- El expresidente del Senado argentino Federico Pinedo, referente en política exterior de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), afirmó este miércoles en Buenos Aires que su país debe "alejarse" de los BRICS.

Durante el XV Simposio Altiero Spinelli, organizado por la Fundación Altiero Spinelli y el movimiento Democracia Global, el exsenador, muy cercano a la candidata a la Presidencia argentina por esa formación, Patricia Bullrich, respondió a una consulta sobre su eventual cargo de canciller si ella gana las elecciones de octubre.

"Le aconsejaría a la presidenta que se aleje de los BRICS. Son una alianza política. Son un grupo cuya finalidad no es comercial; es una finalidad política, en el sentido de tratar de compartir una visión de cómo debe desenvolverse el poder mundial", indicó Pinedo.

El grupo de economías emergentes, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), que representa el 23 % del PBI global y el 42 % de la población mundial, confirmó el pasado 24 de agosto la admisión de Argentina, Irán, Arabia Saudi, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos desde el 1 de enero de 2024.

Aquel mismo día, Bullrich, que compite en las elecciones del 22 de octubre por la jefatura del Estado, publicó en sus redes sociales el siguiente texto: "Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en el BRICS".

Pinedo ratificó que su formación no tiene "la misma visión que algunos miembros de los BRICS" y citó como ejemplo a "la Rusia de Putin que invade al país vecino y viola el derecho de la integridad territorial".

"No compartimos esa mirada de que un país poderoso pueda invadir al vecino por su interés", amplió.

Además, agregó, la relación entre Irán y Argentina tiene "una herida abierta, la de dos atentados terroristas", los perpetrados contra la embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en 1994, ambos con presunta autoría iraní y que dejaron más de 100 muertos en total entre ambos.

"Irán tiene vínculos con una manera de hacer política en el mundo que les lleva a decir que apoya la destrucción del estado de Israel. Tampoco compartimos esa mirada del poder mundial ni sus derivaciones", aseveró.

Pinedo resumió que si no se comparte "la mirada" de los otros y no se tiene "un poder nacional" para confrontar militarmente "a los demás de la tierra" o "los muchos millones de habitantes" que pueden tener China o Brasil, es preferible "no participar de ese club".

El exsenador compartió un panel sobre el estado de la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea con la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso; el de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; y el presidente de las cámaras de comercio italiana y europea en el país suramericano, Giorgio Alliata Di Montereale.

Por: EFE