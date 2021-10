Tras casi 7 horas sin el funcionamiento de Facebook, Instagram y WhatsApp, el servicio en las plataformas se ha ido reestableciendo poco a poco en algunas partes del mundo.

Usuarios alrededor del mundo han reportado que aunque Facebook e Instagram han vuelto casi que ha funcionar con normalidad, WhatsApp, sigue sin volver.

La agencia AFP tambien indicó que hay funcionamiento pero con algunas fallas, por ejemplo, algunos mensajes enviados desde la mañana, aún no llegan.

En un trino publicado hace pocos minutos, John Graham-Cumming, CTO de CloudFlare (Una empresa de seguridad en sitios web) publicó una imagen en la que se evidencia como los servidores se empiezan a reestablecer y escribió, «Ahora viendo http://facebook.com y otras direcciones resolviéndose a través de DNS».

Seeing signs of increased BGP activity from Facebook. Might be signal that they are getting close to coming back online. Fingers crossed. #hugops pic.twitter.com/l5G4Dk8I68

— John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021