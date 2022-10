VIDEO. Reencuentro del Dr. Emmett Brown y Marty McFly en la Comic Con de Nueva York

in

En redes sociales han publicado el emotivo reencuentro entre el actor Michael J. Fox y Christopher Lloyd quienes le dieron vida a Marty McFly y al Doctor Emmett Brown respectivamente, en la trilogía de ‘Volver al futuro’.

Los dos intérpretes, de 61 y 83 años, estuvieron en Javit’s Center en Nueva York para participar en una conversación sobre la trilogía.

El actor Michael J. Fox sufre de la enfermedad de párkinson desde los 29 años de edad, por lo que no dudó en hablar sobre el padecimiento.

La enfermedad que sufre Michael J. Fox desde 1990: «El párkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí siempre para mí, y muchos de vosotros lo habéis hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me habéis dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente», dijo el actor.

Además, dijo que lo mejor «de ‘Regreso al Futuro’ fue trabajar con Chris».

El emotivo encuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd