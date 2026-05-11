Resumen: Las autoridades en Antioquia reportaron una reducción en homicidios y lesiones personales durante la celebración del Día de la Madre 2026, aunque aumentaron las riñas y llamados por alteraciones de convivencia.

El Día de la Madre dejó menos asesinatos en Antioquia, según la Policía

Las autoridades entregaron el balance oficial de seguridad durante la celebración del Día de la Madre en Antioquia, una de las fechas que históricamente registra mayores alteraciones de orden público en el departamento.

Según el reporte de la Policía Antioquia, este año se evidenció una disminución importante en los delitos de mayor impacto relacionados con la vida y la integridad personal.

De acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios se redujeron en un 80% frente al mismo periodo del año anterior. Mientras en 2025 se reportaron diez asesinatos durante la jornada, en esta ocasión se registraron dos casos.

Las lesiones personales también mostraron una disminución considerable, pasando de 13 hechos a seis, lo que representa una reducción superior al 50%.

Pese a estos resultados, las autoridades señalaron que durante el Día de la Madre aumentaron los reportes relacionados con riñas, conflictos familiares y problemas de convivencia en diferentes municipios del departamento.

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Solo durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo, la línea de emergencias recibió más de 3.100 llamadas ciudadanas, de las cuales más de 500 requirieron intervención directa de uniformados.

Entre los casos más frecuentes atendidos por la Policía estuvieron los reportes por ruido excesivo, solicitudes de acompañamiento de patrullas, hechos de violencia intrafamiliar y enfrentamientos entre ciudadanos. Además, se registraron decenas de accidentes de tránsito y llamados para atención médica.

Las autoridades atribuyeron la reducción en los delitos más graves al despliegue operativo realizado en diferentes subregiones del departamento, donde se incrementaron controles, patrullajes y actividades preventivas durante todo el fin de semana.

La Policía reiteró el llamado a la tolerancia y a la convivencia pacífica en celebraciones familiares, recordando que el consumo excesivo de alcohol sigue siendo uno de los principales detonantes de hechos violentos y situaciones de riesgo durante este tipo de fechas especiales.

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