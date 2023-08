Redondo: «Estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que hemos hecho»

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La delantera española Alba Redondo contó que siente "de todo a grandes rasgos: felicidad, orgullo, privilegio enorme, alegría…" tras clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda después de derrotar a Suecia (2-1) en la primera semifinal.

"Todavía no somos conscientes de lo que acabamos de hacer. Para toda la gente de España y nuestra gente: estamos a 90 minutos de hacer algo muchísimo más gordo de lo que hemos hecho", afirmó.

"Podemos permitirnos celebrarlo en grande hoy. Un golazo (Olga Carmona), he ido corriendo a abrazarla, he llegado de las primeras y me daba igual que la cuarta árbitra me quitara, iba hasta sin peto. He pensado en mi familia, en mi pareja, en mi tío… Va por ellos y por toda la gente que nos sigue", dijo en declaraciones a TVE.

Por último, Redondo, que se besó el tatuaje de su antebrazo, explicó que se lo hizo en honor a su tío, que falleció en 2003 en un accidente militar. "Todo se lo dedico a él, a mi pareja, familia, y a toda la gente que me sigue siempre", aseguró.

Por: EFE