Las redes no perdonaron a los hinchas del Junior tras fracaso con Juanfer Quintero: hay memes

En la noche de este jueves, 12 de enero, por medio de sus redes sociales Juan Fernando Quintero anunció que tras varias conversaciones con los directivos del Junior de Barranquilla, no se vinculará al equipo.

Fueron varios días en los que la afición costeña estuvo ilusionada luego de los guiños que el volante publicaba referentes al club barranquillero, pero finalmente esta ilusión se convirtió en decepción.

Ante el desenlace de la novela de Juanfer, las redes no perdonaron y se llenaron de comentarios, burlas y hasta memes para los hinchas del cuadro roji-blanco.

Estos son algunos de los mejores memes del caso Juanfer en el Junior:

NO PUEDE SER pic.twitter.com/3xBEVR305e

Nojoda ni mi ex me ilusiono y me hizo tanto daño como esto pic.twitter.com/5R8mJGwA04

— kevin viecco (@viecco11) January 12, 2023