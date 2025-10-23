Resumen: La Policía de Soacha desmanteló una red de microtráfico que operaba en parques y colegios del municipio. Cinco personas fueron capturadas y se incautaron 462 dosis de droga.

Agentes encubiertos se infiltraron en red de microtráfico en Soacha: hay cinco capturados

La Policía Metropolitana de Soacha, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una estructura criminal dedicada al microtráfico en varios sectores del municipio, en una operación conjunta que dejó cinco personas capturadas.

El operativo fue liderado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

En total, se adelantaron cuatro diligencias de registro y allanamiento, en las que se incautaron 462 dosis de droga, dinero en efectivo y celulares utilizados para coordinar las ventas.

Según las autoridades, los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, fueron judicializados por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, acumulaban más de 10 anotaciones judiciales previas por delitos como hurto, tráfico de drogas y violencia intrafamiliar.

La red operaba en las comunas 1, 2, 3 y 6 de Soacha, donde mantenía control territorial en parques, calles residenciales y entornos escolares, lugares donde comercializaban sustancias alucinógenas a jóvenes del sector.

Durante las investigaciones se determinó que la organización obtenía cerca de $40 millones de pesos mensuales producto del tráfico local de drogas.

Una de las claves del éxito del operativo fue la infiltración de agentes encubiertos, quienes lograron documentar la estructura interna, las rutas de distribución y los roles de los principales cabecillas. Gracias a este seguimiento, las autoridades ejecutaron la captura de los implicados con total precisión.

