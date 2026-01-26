Fotos: Dije creado por la Joyería Venezia para yeison Jiménez, con 1250 diamantes y un costo incalculable (izq)/ el artista portando la joya durante uno de sus conciertos. Redes Sociales. Créditos de las imágenes a quienes corresponda

Resumen: Entre el inventario de objetos rescatados, el que más ha llamado la atención de las autoridades y allegados es un collar de oro que el intérprete de "Aventurero" usaba con frecuencia. La pieza tiene grabada la leyenda "Mi promesa"

Recuperan joyas y objetos personales de Yeison Jiménez y sus acompañantes en el sitio del siniestro

Minuto30.com .- En las últimas horas, los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en la zona del siniestro aéreo donde perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y cinco de sus acompañantes, confirmaron el hallazgo de varios objetos de valor que las víctimas portaban al momento del impacto.

La recuperación de estas pertenencias ha generado un profundo impacto emocional, ya que muchos de estos objetos eran piezas icónicas que el artista de música popular lucía con orgullo en sus conciertos y apariciones públicas.

“Mi promesa”: El collar que simbolizaba su carrera

Entre el inventario de objetos rescatados, el que más ha llamado la atención de las autoridades y allegados es un collar de oro que el intérprete de “Aventurero” usaba con frecuencia. La pieza tiene grabada la leyenda “Mi promesa”, frase que no solo daba título a uno de sus éxitos, sino que representaba el compromiso que el artista hizo con su familia al inicio de su trayectoria.

Relojes de lujo y símbolos de fe

El hallazgo en el lugar del accidente también incluye piezas que reflejan la devoción y los gustos personales del artista y su equipo:

Símbolos religiosos: Se recuperaron varios escapularios y medallas de la Virgen.

Piezas distintivas: Entre los escombros se halló un dije en forma de pistola, un accesorio característico del estilo del género popular.

Joyas de alta gama: Los rescatistas pusieron a disposición de la Fiscalía relojes, anillos y argollas que fueron encontrados entre los restos de la aeronave.

Cadena de custodia para la entrega a familiares

Cada artículo será plenamente identificado para ser entregado a los familiares de las seis víctimas en medio de las diligencias forenses.

El sitio del siniestro continúa bajo estricta vigilancia mientras las unidades de investigación de la Aeronáutica Civil y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la recolección de pruebas para determinar las causas exactas que provocaron la caída del avión.