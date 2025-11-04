Resumen: La Alcaldía de Bello recuperó más de 1.000 metros lineales de vías con 845 toneladas de asfalto. Las obras mejoraron la movilidad en la Autopista Norte y en vías de las Comunas 1 y 6.

Bello pavimenta más de mil metros de vías con foco en la Autopista Norte y vías de acceso

La Alcaldía de Bello ha intensificado su ofensiva para mejorar la infraestructura vial de la ciudad. Entre finales de septiembre y octubre, el municipio logró la recuperación de más de 1.000 metros lineales de vía, una meta alcanzada gracias al uso de 845 toneladas de mezcla asfáltica y la ejecución de recursos provenientes del impuesto de la sobretasa a la gasolina.

Las obras no solo buscan mejorar la transpirabilidad en los barrios, sino también garantizar condiciones seguras en los principales corredores viales y los accesos a los grandes proyectos de ciudad.

Uno de los frentes de trabajo más importantes se centró en la Autopista Norte, un corredor de alto flujo vehicular. Allí se avanza en la recuperación de más de 260 metros lineales, mejorando significativamente la movilidad.

Otros puntos que fueron intervenidos bajo la modalidad de recapeo y parcheo incluyen: Villas del Sol, calle 71 entre carreras 63 y 63B Recapeo 110 m Cabañas Carrera 57A con calle 26A, y otros puntos Parcheo-Vereda Potrerito Vía principal Parcheo 240 m Comuna 1 (París Los Sauces) calle 2F con carrera 81, y calle 25B Parcheo.

La intervención en la vereda Potrerito fue especialmente relevante, pues se rehabilitaron 240 metros lineales que hoy permiten una circulación óptima y segura en su vía principal.

Además, se recuperó un punto neurálgico sobre la Regional Oriental, a un costado de la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto), con la atención de 31 metros lineales y la construcción de un resalto para seguridad vial.

Vías de acceso a grandes proyectos

La Alcaldía también priorizó la calidad de los accesos a proyectos urbanísticos de gran envergadura:

Plaza de Mercado: Se realizó la recuperación del corredor vial ubicado en la calle 49A con carrera 46, mejorando el ingreso a este proyecto que está en su fase final de entrega.

PAO y CAM: Para el nuevo complejo cultural-administrativo (Parque de Artes y Oficios y Centro Administrativo Municipal), se construyen cerca de 400 metros de vía y andenes para garantizar un ingreso adecuado a las estructuras que consolidarán la nueva centralidad del norte.

Finalmente, el compromiso de EPM con el territorio se reflejó en la recuperación de cerca de 300 metros lineales en la carrera 56 (entre calles 35 y 37) y la carrera 54 (entre la calle 47 y la carrera 55, costado norte-sur).

