Recuerdan legado de guerrillero hondureño José María Reyes Mata 40 años después de muerto

in

Tegucigalpa, 28 sep (EFE).- El legado del guerrillero hondureño José María Reyes Mata, quien murió hace 40 años en las montañas del departamento de Olancho, fronterizo con Nicaragua, cuando comandaba una columna rebelde con unas 100 personas, fue recordado este jueves con un foro en Tegucigalpa.

"Honor y gloria a Chema Reyes Mata, a todas y todos los caídos en la columna y a quienes luchan 40 años después por el acceso a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación", dijo la ministra hondureña de Derechos Humanos, Natalie Roque, en el foro "El legado revolucionario de José María Reyes Mata".

Roque recordó la vida de Reyes Mata, un maestro de educación primaria que en 1962 viajó a Cuba, donde se hizo médico y en 1967 fue parte de la columna de Ernesto Ché Guevara en Bolivia.

En la columna que Reyes Mata encabezó en julio de 1983, cuando ingresó a su país desde Nicaragua, figuraba además el sacerdote jesuita estadounidense Guadalupe Carney.

La columna fue aniquilada por militares hondureños y de EE.UU., que entonces tenían una importante presencia en Honduras como parte de su lucha anticomunista en Centroamérica, pero el Ejército local solo mostró imágenes de Reyes Mata y Carney, según publicaciones.

La actitud de reyes mata fue de combate al enemigo

"Chema era un seguidor de Ernesto Ché Guevara, así que las Fuerzas Armadas de Honduras no se podían permitir que se inmortalizara la imagen del cadáver de Chema, como la del Ché en Bolivia", subrayó Roque.

Señaló además que 40 años después los familiares de Reyes Mata, Carney y los demás integrantes de la columna, hombres y mujeres, siguen sin saber dónde están sus restos.

El maestro Sergio Rivera dijo que la acción de Reyes Mata, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos Honduras (PRTCH), fue una actitud de combate, de hacerle frente al enemigo (EE.UU.).

"Estas compañeras y compañeros se enfrentaron contra todo, contra tres ejércitos -el hondureño, el estadounidense y los "contras" nicaragüenses- que les tendieron un cerco", añadió.

Reyes Mata decía que "todos somos agentes de cambios sociales"

Rivera recalcó que tras 40 años de esa "gesta heroica", los integrantes de la columna guerrillera, que fue aniquilada en septiembre de 1983, "continúan en calidad de detenidos desaparecidos".

José María Reyes González, uno de los hijos del guerrillero hondureño más reconocido, dijo a EFE que siempre es "interesante conocer historias nuevas" de su padre, "porque al final del día no fue una persona" con la que tuvo "una relación cercana".

No obstante, añadió que, aunque físicamente su padre no está con él, es "alguien que está presente" en toda su vida, y que cuando se producen eventos como el foro de hoy, lo "nutren".

"Me llena de orgullo también entender como él veía su filosofía de vida, cómo él quería hacer cambios; si algo me enseñó mi papá, es que todos somos agentes de cambios sociales y depende de nosotros poder hacerlos tangibles. Pero eso conlleva un montón de cosas, juntarse con la gente adecuada porque no hay ningún cambio que pueda hacerlo una persona sola, siempre es un trabajo de equipo, de pueblo", subrayó el hijo de Reyes Mata.

En el foro también participaron el asesor presidencial Enrique Flores Lanza y el sociólogo Allan Fajardo, esposo de Melba Reyes, ya fallecida, hermana de Reyes Mata.

Flores Lanza repasó la vida de Reyes Mata como guerrillero que también se involucró en movimientos de lucha en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y por último en Honduras.

Fajardo indicó que Carney quería ser "capellán de un ejército popular unido de todas las organizaciones", y que todo lo que se haga para recordar a los miembros de la columna que encabezó Reyes Mata, "es muy importante, pero es poco para el significado de la gesta de estos hombres y mujeres que no dijeron que morirían por la patria, sino que murieron".

Por: EFE