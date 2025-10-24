Este viernes arranca la fecha 17 de la Liga BetPlay, con 4 partidos, aunque uno se encuentra en duda por huelga.

La jornada del fútbol profesional colombiano arranca con el compromiso de Alianza de Valledupar contra La Equidad desde las 4 de la tarde.

A segunda hora de este viernes, Fortaleza, a un paso de meterse a los cuadrangulares semifinales, recibirá a Pasto desde las 6 de la tarde.

El partidazo del inicio de la fecha 17 será entre América de Cali y Junior de Barranquilla desde las 8:10 de la noche.

El compromiso es clave. Para América de Cali es fundamental la victoria para lograr meterse a cuadrangulares y para Junior, buscando asumir el liderato.

El último partido de la fecha 17 de este viernes será entre Deportivo Pereira contra Águilas Doradas, juego que está en duda.

Como se recordará, Deportivo Pereira se encuentra bajo huelga de los jugadores, por falta de pago y, en la mañana de este viernes, siguen firmes en que no disputarán el juego.

¡Recta final! Este viernes arranca la fecha 17 de la Liga BetPlay

El sábado se disputarán 5 partidos más, arrancando con el compromiso de Envigado recibiendo a Boyacá Chicó desde las 2 de la tarde.

A segunda hora del sábado, Deportes Tolima recibirá al Deportivo Cali desde las 3 de la tarde, juego que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro.

El tercer compromiso será entre Atlético Bucaramanga frente a Llaneros a las 4:10 de la tarde en el Américo Montanini.

El otro clásico de la jornada será el capitalino entre Independiente Santa Fe contra Millonarios desde las 6:20 de la tarde.

El último partido del sábado será el de Once Caldas contra Unión Magdalena en el estadio Palogrande desde las 7:30 de la noche.

El último partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay es el esperado clásico montañero en donde Atlético Nacional es local frente al DIM, juego desde las 6:30 de la tarde.

Más noticias de la Liga BetPlay