ICBF recortó a la mitad los cupos para niños en Marinilla y hay angustia en cientos de familias

Una situación crítica atraviesa la niñez en el municipio de Marinilla, Antioquia. La alcaldía encendió las alarmas tras confirmar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) redujo de manera drástica los cupos de atención integral para la primera infancia en la localidad.

La cifra es alarmante: el municipio pasó de tener 1.400 espacios de atención a solo 720 para este año, lo que representa un recorte del 49% que deja en el aire el cuidado y la alimentación de cientos de menores.

La decisión del instituto impacta directamente a unos 680 niños y niñas, entre los 0 y 5 años, quienes hoy no cuentan con acceso a programas pedagógicos ni nutricionales básicos.

Según el reporte oficial, de los cupos habilitados actualmente, la mitad corresponden a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y la otra mitad a la modalidad familiar, una cantidad que el alcalde Julio Serna Gómez calificó como “supremamente insuficiente” para cubrir la demanda real de las familias marinillas.

Ante el silencio de la Dirección Regional del ICBF en Antioquia, el alcalde Serna envió una carta urgente a la directora nacional de la entidad, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

En la misiva, se solicita el restablecimiento inmediato de la cobertura para garantizar que el derecho fundamental a la atención integral no sea vulnerado.

Por ahora, los padres de familia en el Oriente antioqueño permanecen a la espera de una respuesta que devuelva la tranquilidad a sus hogares.

