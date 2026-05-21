Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    El presidente en la sombra: Las dudas que generan los recorridos de Ricardo Roa por campos de Ecopetrol tras su imputación

    A pesar del proceso judicial y la imputación de la Fiscalía ¿Ricardo Roa sigue siendo el hombre fuerte de Ecopetrol y cuenta con el respaldo del Gobierno?

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía imputará cargos contra Ricardo Roa por violación de topes durante la campaña Petro
    Foto sacada de redes sociales.
    El presidente en la sombra: Las dudas que generan los recorridos de Ricardo Roa por campos de Ecopetrol tras su imputación

    Resumen: Algunos consideran que la Junta Directiva de Ecopetrol debería emitir un pronunciamiento oficial sobre estos recorridos, para proteger la transparencia del gobierno corporativo frente a los inversionistas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La situación actual en la presidencia de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, ha generado un profundo debate sobre el gobierno corporativo. Mientras Ricardo Roa se encuentra oficialmente apartado de su cargo temporalmente para atender su defensa jurídica, reportes de sus recorridos por los campos y campamentos de la compañía han levantado suspicacias sobre quién tiene realmente las riendas de la petrolera.

    Para entender este panorama, es necesario separar la realidad legal y administrativa de la percepción política.

    La controversia: Un presidente «ausente» haciendo trabajo de campo

    En el papel, Ricardo Roa no está ejerciendo la presidencia de Ecopetrol en este momento. Tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de violación de topes electorales (derivado de su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022), Roa y la Junta Directiva acordaron un periodo de ausencia temporal.

    Esta ausencia se divide en dos fases:

    Vacaciones (Actualidad): Desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo de 2026. (Fase en la que se encuentra actualmente).

    Licencia no remunerada: Desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio de 2026.

    Durante todo este periodo, el único funcionario con la potestad legal y administrativa para tomar decisiones, firmar contratos y dirigir la compañía es el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.

    ricardo roa de visita por ecopetrol

    Foto: Redes Sociales

    ¿Sigue ejerciendo sus funciones en la práctica?

    Desde el punto de vista del derecho societario y el gobierno corporativo, Ricardo Roa no puede ejercer funciones administrativas mientras está de vacaciones o licencia. Cualquier orden directa que emita carece de validez legal y podría constituir una irregularidad administrativa grave para la empresa.

    Sin embargo, en la práctica corporativa y política, su presencia física en las instalaciones de Ecopetrol genera una zona gris. Aunque no esté firmando documentos, su figura sigue siendo la del «jefe natural» designado por el Gobierno Nacional.

    Su presencia en los campamentos puede ser interpretada por los trabajadores y directivos locales como una directriz de facto, lo que desdibuja la autoridad del presidente encargado y genera ruido en el mercado sobre la verdadera independencia del gobierno corporativo de Ecopetrol.

    ¿Qué busca con estas visitas a los campamentos?

    Dado que sus recorridos no obedecen a una agenda ejecutiva oficial, pues está de vacaciones, sus visitas pueden leerse desde varias perspectivas estratégicas y políticas:

    Demostración de poder y control: Al dejarse ver en las operaciones clave de la compañía, Roa envía un mensaje de fuerza, demostrando que, a pesar del proceso judicial y la imputación de la Fiscalía, sigue siendo el hombre fuerte de Ecopetrol y cuenta con el respaldo del Gobierno.

    Manejo de la narrativa interna: En momentos de crisis institucional, visitar a las bases operativas es una táctica común para mostrar cercanía, calmar la incertidumbre entre los trabajadores y mantener la cohesión interna frente a los «ataques externos», en este caso, judiciales.

    Preparación para su regreso: Al mantenerse activo en el terreno, evita perder el hilo de las operaciones y los proyectos estratégicos, preparando el terreno para retomar su cargo formalmente una vez termine su licencia a finales de junio, asumiendo que su situación legal se lo permita.

    El peso de la imputación

    Todo este escenario se desarrolla bajo la sombra de la reciente imputación de la Fiscalía. Durante la diligencia, Ricardo Roa se declaró inocente de los cargos por violación de topes electorales. El proceso ahora avanza hacia la etapa en la que se definirá si es llamado a juicio, un hito que podría presionar a la Junta Directiva de Ecopetrol a tomar decisiones definitivas sobre su permanencia, más allá de unas vacaciones forzadas.

    Algunos consideran que la Junta Directiva de Ecopetrol debería emitir un pronunciamiento oficial sobre estos recorridos del «vacacionante» Ricardo Roa, para proteger la transparencia del gobierno corporativo frente a los inversionistas.

    Aquí más Noticias de Política

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.