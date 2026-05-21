Resumen: Algunos consideran que la Junta Directiva de Ecopetrol debería emitir un pronunciamiento oficial sobre estos recorridos, para proteger la transparencia del gobierno corporativo frente a los inversionistas

El presidente en la sombra: Las dudas que generan los recorridos de Ricardo Roa por campos de Ecopetrol tras su imputación

Minuto30.com .- La situación actual en la presidencia de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, ha generado un profundo debate sobre el gobierno corporativo. Mientras Ricardo Roa se encuentra oficialmente apartado de su cargo temporalmente para atender su defensa jurídica, reportes de sus recorridos por los campos y campamentos de la compañía han levantado suspicacias sobre quién tiene realmente las riendas de la petrolera.

Para entender este panorama, es necesario separar la realidad legal y administrativa de la percepción política.

La controversia: Un presidente «ausente» haciendo trabajo de campo

En el papel, Ricardo Roa no está ejerciendo la presidencia de Ecopetrol en este momento. Tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de violación de topes electorales (derivado de su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022), Roa y la Junta Directiva acordaron un periodo de ausencia temporal.

Esta ausencia se divide en dos fases:

Vacaciones (Actualidad): Desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo de 2026. (Fase en la que se encuentra actualmente).

Licencia no remunerada: Desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio de 2026.

Durante todo este periodo, el único funcionario con la potestad legal y administrativa para tomar decisiones, firmar contratos y dirigir la compañía es el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.

¿Sigue ejerciendo sus funciones en la práctica?

Desde el punto de vista del derecho societario y el gobierno corporativo, Ricardo Roa no puede ejercer funciones administrativas mientras está de vacaciones o licencia. Cualquier orden directa que emita carece de validez legal y podría constituir una irregularidad administrativa grave para la empresa.

Sin embargo, en la práctica corporativa y política, su presencia física en las instalaciones de Ecopetrol genera una zona gris. Aunque no esté firmando documentos, su figura sigue siendo la del «jefe natural» designado por el Gobierno Nacional.

Su presencia en los campamentos puede ser interpretada por los trabajadores y directivos locales como una directriz de facto, lo que desdibuja la autoridad del presidente encargado y genera ruido en el mercado sobre la verdadera independencia del gobierno corporativo de Ecopetrol.

¿Qué busca con estas visitas a los campamentos?

Dado que sus recorridos no obedecen a una agenda ejecutiva oficial, pues está de vacaciones, sus visitas pueden leerse desde varias perspectivas estratégicas y políticas:

Demostración de poder y control: Al dejarse ver en las operaciones clave de la compañía, Roa envía un mensaje de fuerza, demostrando que, a pesar del proceso judicial y la imputación de la Fiscalía, sigue siendo el hombre fuerte de Ecopetrol y cuenta con el respaldo del Gobierno.

Manejo de la narrativa interna: En momentos de crisis institucional, visitar a las bases operativas es una táctica común para mostrar cercanía, calmar la incertidumbre entre los trabajadores y mantener la cohesión interna frente a los «ataques externos», en este caso, judiciales.

Preparación para su regreso: Al mantenerse activo en el terreno, evita perder el hilo de las operaciones y los proyectos estratégicos, preparando el terreno para retomar su cargo formalmente una vez termine su licencia a finales de junio, asumiendo que su situación legal se lo permita.

El peso de la imputación

Todo este escenario se desarrolla bajo la sombra de la reciente imputación de la Fiscalía. Durante la diligencia, Ricardo Roa se declaró inocente de los cargos por violación de topes electorales. El proceso ahora avanza hacia la etapa en la que se definirá si es llamado a juicio, un hito que podría presionar a la Junta Directiva de Ecopetrol a tomar decisiones definitivas sobre su permanencia, más allá de unas vacaciones forzadas.

Algunos consideran que la Junta Directiva de Ecopetrol debería emitir un pronunciamiento oficial sobre estos recorridos del «vacacionante» Ricardo Roa, para proteger la transparencia del gobierno corporativo frente a los inversionistas.

Entró armado y con casco: condenaron al hombre que mató a trabajador de una carnicería en Antioquia https://t.co/HQ59noyj9Q — Minuto30.com (@minuto30com) May 20, 2026

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