Resumen: Este lunes no solo se rompió un número en un tablero de control en Houston; se validó que la nave Orion y el sistema SLS (Space Launch System) son capaces de operar con humanos en entornos de radiación y aislamiento extremo.

¡Récord Histórico!: Artemis II supera al Apolo 13 y es la misión humana que más lejos ha llegado en el espacio

La humanidad acaba de marcar una nueva frontera. Hoy, exactamente a la 1:08 p. m., la nave espacial Orion de la misión Artemis II alcanzó el punto más lejano de la Tierra jamás registrado para una nave con tripulación humana, superando la marca establecida por el Apolo 13 hace más de cinco décadas.

Este hito convierte a los cuatro astronautas a bordo en los seres humanos que más se han alejado de nuestro “punto azul pálido” en toda la historia de la civilización.

Los números del nuevo récord:

En este preciso instante, la cápsula Orion se encuentra en una órbita retrógrada distante, marcando las siguientes distancias asombrosas:

Distancia de la Tierra: 248.965 millas (aprox. 400.671 km).

Distancia de la Luna: 11.710 millas (aprox. 18.845 km).

A diferencia del Apolo 13, que alcanzó su distancia máxima debido a una emergencia que los obligó a rodear la Luna para regresar a salvo, Artemis II lo ha logrado como parte de un plan de vuelo meticulosamente diseñado para probar la resistencia de la nave en el espacio profundo.

¿Qué significa esto para el futuro?

Este lunes no solo se rompió un número en un tablero de control en Houston; se validó que la nave Orion y el sistema SLS (Space Launch System) son capaces de operar con humanos en entornos de radiación y aislamiento extremo.

Este es el último gran “examen” antes de que la misión Artemis III intente llevar nuevamente a una mujer y a un hombre a caminar sobre la superficie lunar en el Polo Sur.

A esta hora, la tripulación se reporta en excelente estado de salud y continúa enviando imágenes de alta definición que nos recuerdan lo pequeños, pero audaces, que somos como especie.

¡Hito sin precedentes!

La misión Artemis II marca un hito sin precedentes en la exploración espacial al utilizar la avanzada nave Orion, impulsada por el colosal Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). A bordo viaja una tripulación histórica de cuatro astronautas, que incluye a la primera mujer y al primer afroamericano en participar en una misión lunar, rompiendo barreras sociales en el cosmos.

El objetivo principal de este viaje es someter a prueba los sistemas de soporte vital y navegación en las condiciones extremas del espacio profundo, sirviendo como el ensayo definitivo antes del próximo gran paso: la misión Artemis III, que ejecutará el esperado alunizaje tripulado para devolver a la humanidad a la superficie de la Luna.