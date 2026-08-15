Resumen: Gobierno nacional, Gobernación del Valle y alcaldías definirán este lunes las primeras acciones de reconstrucción tras el terremoto que afectó al departamento.

Gobierno anuncia plan de reconstrucción para el Valle del Cauca tras el terremoto

La reconstrucción de las zonas del Valle del Cauca afectadas por el terremoto comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades municipales instalen una mesa de trabajo para definir las primeras acciones de recuperación.

La decisión fue anunciada al término del Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado en la Ciudadela Petronio, en Cali, encuentro que contó con la participación de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, funcionarios departamentales y municipales, delegados del Gobierno nacional y el presidente Abelardo De La Espriella.

Durante la reunión se confirmó que el proceso de reconstrucción tendrá acompañamiento técnico y financiero de la Nación. Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, explicó que en las mesas participarán gobernadores y ministros para establecer una hoja de ruta frente a los daños ocasionados por el sismo.

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El funcionario señaló que el Gobierno nacional comprometió el respaldo de sus capacidades técnicas y financieras, además del apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender a los municipios afectados.

Las autoridades también han adelantado recorridos por diferentes sectores del departamento para conocer de primera mano las condiciones de las comunidades.

La gobernadora y el presidente visitaron recientemente El Cairo, Toro y Cali, donde verificaron las afectaciones y las necesidades derivadas de la emergencia.

Este domingo, la agenda continuará en Buenaventura, municipio que será recorrido por las autoridades para evaluar su situación y conocer los requerimientos de sus habitantes.

Mientras se ponen en marcha las mesas, la Gobernación del Valle mantendrá la coordinación con las alcaldías, el Gobierno nacional y los organismos de socorro para atender a las familias damnificadas.

La reconstrucción tendrá como prioridad identificar las necesidades más urgentes y definir acciones concretas para avanzar en la recuperación de los territorios afectados por el terremoto.

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