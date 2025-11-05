Resumen: El jurado del Earthshot Prize, que reconoce soluciones innovadoras para mejorar la salud del planeta, destacó la trayectoria y el esfuerzo sostenido de la ciudad

¡Reconocimiento mundial! Bogotá gana el prestigioso Premio Earthshot por la Calidad de su Aire

Minuto30.com .- La capital colombiana ha logrado un hito histórico a nivel global. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció con orgullo que Bogotá ganó el premio Earthshot 2025 en la categoría «Clean Our Air» (Limpiar Nuestro Aire), un prestigioso galardón ambiental impulsado por el Príncipe William.

El anuncio se realizó durante la ceremonia celebrada en Río de Janeiro, donde la ciudad fue reconocida como la primera capital latinoamericana en lograrlo.

La Clave: Reducción del 24% en Contaminación

El jurado del Earthshot Prize, que reconoce soluciones innovadoras para mejorar la salud del planeta, destacó la trayectoria y el esfuerzo sostenido de la ciudad. Según la organización The Earthshot Prize, Bogotá fue premiada por su trabajo en la reducción de la contaminación del aire en un 24% entre 2018 y 2025, un logro significativo a pesar del crecimiento de su población.

El alcalde Galán enfatizó que este premio es un reconocimiento a «varias administraciones y a muchas personas» que han trabajado durante años para que los bogotanos «respiren mejor, tengan un sistema de transporte público más sostenible y una ciudad más verde».

Entre las estrategias destacadas están la inversión en movilidad limpia, la expansión de la red de ciclorrutas, la más grande de América Latina, y la implementación de una de las flotas de buses eléctricos más grandes del mundo fuera de China.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

The City of @Bogota wins The Earthshot Prize to Clean Our Air for its work in reducing air pollution by 24% for the people of Bogotá.#EarthshotRio pic.twitter.com/Yb72Zv2xHt — The Earthshot Prize (@EarthshotPrize) November 6, 2025

Bogotá: Un Referente en Acción Climática

El premio es una clara señal de que «Bogotá se está transformando como nunca antes», con la acción climática en el centro de sus cambios. Este reconocimiento no solo le otorga a Bogotá apoyo técnico y financiero para expandir sus proyectos sostenibles, sino que también la integra a una red global de innovación, consolidándola como un referente mundial en sostenibilidad y justicia ambiental para el Sur Global.

Aquí más Noticias de Bogotá