Reconocido ganadero de Tarazá fue asesinado en Córdoba: Sicarios lo habrían interceptado

Resumen: En el Bajo Cauca antioqueño, principalmete en Tarazá y corregimientos aledaños, "El Flaco" no era un desconocido, pues en la región se desempeñaba como ganadero y minero.

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció el violento asesinato en el departamento de Córdoba de un hombre oriundo del municipio de Tarazá (Antioquia). El cuerpo sin vida fue hallado en una carretera rural que lleva de Montería a San José de Uré. Las autoridades locales ya abrieron una investigación para esclarecer este misterioso crimen.

Los detalles del ataque sicarial

La víctima fue identificada como un potentado ganadero y minero, conocido popularmente en su región de origen bajo el apodo de «El Flaco».

De acuerdo con las versiones extraoficiales recolectadas en la zona, el hombre habría sido víctima de un ataque sicarial. Los reportes indican que fue interceptado por varios sujetos desconocidos cuando transitaba a la altura del corregimiento Puerto Colombia, jurisdicción de San José de Uré.

Su cuerpo fue hallado abandonado en la vía rural que conecta a los municipios de Montelíbano y San José de Uré.

Perfil: Minería, ganadería y terrenos en disputa

En el Bajo Cauca antioqueño, prinicpalemte en Tarazá y sus corregimientos aledaños, «El Flaco» no era un desconocido. Era reconocido en la región por desempeñarse activamente como ganadero y minero.

Un detalle clave que ha surgido en medio de las indagaciones preliminares es su situación legal respecto a ciertas propiedades. Versiones apuntan a que figuraba jurídicamente como ocupante de buena fe y poseedor de dos parcelas que actualmente se encuentran afectadas por medidas cautelares de extinción de dominio.

A la espera de respuestas oficiales

Hasta el momento de esta publicación, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General de la Nación han entregado una versión oficial que aclare los móviles detrás de este asesinato.

Las autoridades se encuentran recopilando material probatorio y testimonios para determinar quiénes son los responsables del hecho y si el crimen está relacionado con sus actividades económicas, disputas territoriales o su vínculo con los terrenos en proceso de extinción de dominio.