Reconocido comediante falleció a los 63 años: lo hallaron tirado en la calle junto a su casa

Minuto30.com .- El mundo de la televisión y la comedia en el Perú y en América latina se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Rojas, uno de los humoristas y presentadores más emblemáticos de ese país. El artista, de 63 años, fue hallado sin vida la noche del pasado viernes 27 de marzo en circunstancias que son materia de investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a causas naturales.

Los hechos: Un hallazgo que sacude a La Victoria

Cerca de las 9:58 de la noche del viernes, ciudadanos que transitaban por el distrito de La Victoria, en Lima, alertaron a las autoridades y familiares tras ver a un hombre tendido en el suelo en inmediaciones de su vivienda. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que se trataba del comediante, quien ya no presentaba signos vitales.

Hipótesis médica: Un corazón que dejó de latir

Aunque las autoridades peruanas han iniciado las indagaciones de rigor para establecer con exactitud las circunstancias del deceso, los reportes preliminares sugieren que la causa habría sido un paro cardiaco fulminante.

Manolo Rojas, conocido por su versatilidad para las imitaciones y su carisma en programas icónicos como “Los Chistosos” y diversas producciones de la televisión peruana, era una figura respetada por sus colegas, quienes hoy lo despiden con emotivos mensajes en redes sociales.

Un legado de risas

Rojas no solo fue un maestro de la imitación, sino también un presentador que supo conectar con el público de todas las edades. Su repentina partida deja un vacío inmenso en la cultura popular andina y en sus seguidores, quienes recordarán sus ocurrencias y su capacidad de encontrar humor incluso en los momentos más difíciles.