¿Reconoce estos tatuajes? Este cuerpo se encuentra en Medicina Legal y aún no ha sido identificado

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, se encuentra el cuerpo de un hombre no identificado, de entre 28 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1,70 metros, tenía piel trigueña, contextura mediana, cabello rapado a los lados y de longitud media en la parte posterior, además de dentadura natural y ordenada.
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, se encuentra el cuerpo de un hombre no identificado, de entre 28 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1,70 metros, tenía piel trigueña, contextura mediana, cabello rapado a los lados y de longitud media en la parte posterior, además de dentadura natural y ordenada.
El hombre presenta múltiples tatuajes en diferentes partes del cuerpo, entre ellos un tatuaje tipo tribal ubicado en el lado izquierdo del rostro y otros con diseños de caricaturas. El cuerpo ingresó a las instalaciones de Medicina Legal el 18 de septiembre.
Las personas que puedan reconocerlo o aportar información que permita establecer su identidad pueden acudir a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.
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