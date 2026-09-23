Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Reconoce estos tatuajes? Este cuerpo se encuentra en Medicina Legal y aún no ha sido identificado

    Las personas que puedan reconocerlo o aportar información que permita establecer su identidad pueden acudir a la sede

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE
    ¿Reconoce estos tatuajes? Este cuerpo se encuentra en Medicina Legal y aún no ha sido identificado

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, se encuentra el cuerpo de un hombre no identificado, de entre 28 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1,70 metros, tenía piel trigueña, contextura mediana, cabello rapado a los lados y de longitud media en la parte posterior, además de dentadura natural y ordenada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, se encuentra el cuerpo de un hombre no identificado, de entre 28 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1,70 metros, tenía piel trigueña, contextura mediana, cabello rapado a los lados y de longitud media en la parte posterior, además de dentadura natural y ordenada.

    El hombre presenta múltiples tatuajes en diferentes partes del cuerpo, entre ellos un tatuaje tipo tribal ubicado en el lado izquierdo del rostro y otros con diseños de caricaturas. El cuerpo ingresó a las instalaciones de Medicina Legal el 18 de septiembre.

    Las personas que puedan reconocerlo o aportar información que permita establecer su identidad pueden acudir a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.