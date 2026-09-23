¿Reconoce estos tatuajes? Este cuerpo se encuentra en Medicina Legal y aún no ha sido identificado

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, se encuentra el cuerpo de un hombre no identificado, de entre 28 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1,70 metros, tenía piel trigueña, contextura mediana, cabello rapado a los lados y de longitud media en la parte posterior, además de dentadura natural y ordenada.