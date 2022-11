Es puente festivo, ¡ojo! estas son las recomendaciones de la Policía de Tránsito

in

Este fin de semana es el primer puente festivo del mes de noviembre, cientos de familias tiene planeado salir de viaje, razón por la que se estima alta congestión vehicular por las carreteras del país.

Es por eso que la Policía de Tránsito entrega una serie de recomendaciones para los viajeros.

“La sugerencia es que los conductores conduzcan con precaución, estamos en una ola invernal muy fuerte. La región andina es donde hemos tenido mayores dificultades, la sugerencia es la conducción preventiva. Nosotros tenemos nuestras redes sociales activas, tanto como las del Ministerio de Transporte como la dirección de tránsito de la Policía Nacional para lo que se pueda presentar en las diferentes vías del país. Además, tenemos 110 puntos de control en los diferentes correderos viales para verificar el perfecto funcionamiento de estas”, así lo señaló el director de tránsito de la Policía Nacional, Wilson González

Las autoridades tiene proyectado que cerca de 3’500,000 vehículos que van a estar circulando por las vías nacionales en este puente festivo. Solo en Bogotá serán 350.000 egresando e ingresando un promedio de 246.000.

Finalmente señaló el oficial que hay paso restringido en Santander, en Antioquia en la vía que conecta con Chocó y en el corredor Bogotá-Girardot. Además recordó que no es permitido conducir bajo estado de embriaguez, tampoco adelantar en pasos no permitidos y recomendó no usar elementos distractores mientras está al volante.

