¿Piensa ver el eclipse anular de Sol?: tenga en cuenta estas recomendaciones

in

El próximo 14 de octubre se podrá observar el eclipse anular de Sol en gran parte de Latinoamérica.

Este eclipse se podrá ver en Colombia dependiendo en qué lugar lo observe.

El eclipse anular de Sol, se da cuando la Luna cubre toda nuestra estrella dándose el fenómeno del anillo.

RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR EL ECLIPSE:

– No puede mirar directamente con sus ojos el fenómeno. Es necesario unas gafas con filtro de protección UV especializadas en este tipo de eventos.

– Descanse la vista cada minuto que observe el eclipse para no perjudicar su vista.

– Cuando la luna cubra completamente al Sol, se podrá quitar los lentes de protección.

– No debe usar binoculares ni telescopios, debido a que esto solo aumentará el riesgo de dañar la visión.

En Colombia el eclipse anular de Sol comenzará a las 11:00 a.m. hasta las 3:15 p.m.

Su punto máximo será a las 1:36 p.m.

Más noticias de Ciencia y Tecnología