Recomendaciones para prevenir intoxicaciones por consumo de dulces en Halloween

Las autoridades invitan a celebrar en familia la noche de Halloween, este martes 31 de octubre, de manera segura.

Es por ello recomiendan estar pendiente de los menores de edad para evitar que las niñas y los niños sufran intoxicación o malestares estomacales por exceso o por consumo de dulces en mal estado:

– Compra los dulces y alimentos relacionados con la celebración de Halloween en lugares confiables o certificados.

– Revisa que los dulces no estén decolorados o húmedos; no deben tener consistencia pegajosa o derretida. Importante que deseches aquellos dulces que no estén bien empacados o rotulados (deben tener registro INVIMA) y revisa que la fecha de vencimiento no esté caduca.

– Asegúrate de entregar únicamente dulces que vengan en empaque individual y original, así mismo verifica que tus niños y niñas los reciban de la misma manera.

– Procura que el consumo de dulces sea moderado. Si recibes una cantidad grande, almacénalos en un sitio alejado de la luz y humedad por un corto tiempo.

– Recuerda la importancia de hacer una correcta higiene de manos con frecuencia. El lavado de manos ayuda a prevenir enfermedades y la propagación de infecciones.

De acuerdo con expertos, estos serían los síntomas de consumo excesivo de dulces y/o intoxicación:

De esta manera, la Secretaría de Salud también recomienda asistir de inmediato al centro de salud más cercano en caso de que algún integrante de la familia presente síntomas de intoxicación como los siguientes:

– Dolor abdominal.

– Nauseas.

– Vomito.

– Diarrea.

