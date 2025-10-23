mascotas en bogota esterilizaciones
Tenga en cuenta las recomendaciones: Esterilizaciones gratuitas para perros y gatos este 24 y 25 de octubre en Bogotá

Resumen: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el apoyo de la Alcaldía Local de Sumapaz y la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal, adelantará jornadas gratuitas de esterilización de perros y gatos.

Minuto30.com .- El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el apoyo de la Alcaldía Local de Sumapaz y la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal, adelantará jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos los días 24 y 25 de octubre en Bogotá.

Detalles de las jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos

24 de octubre 

  • 9:30 a. m.- Escuela Chorreras (ruta: Vegas y Lagunitas).
  • 1:00 p. m.- Nueva Granada (ruta: Concepción y San José).
  • 4:00 p. m. – Tunal Alto (ruta: Tunal Alto y Bajo).

25 de octubre 

  • 7:00 a. m. – Centro Poblado La Unión.
  • 9:30 a. m. – Santo Domingo (ruta: Capitolio).
  • 1:00 p. m. – Centro Poblado San Juan (ruta: El Toldo y San Antonio).

Recomendaciones 

  • Ocho horas de ayuno de comida y tres de agua.
  • Llevar una cobija para abrigar a tu mascota después del procedimiento.

Ten en cuenta 

  • Se dispondrá transporte disponible desde algunas veredas (confirmar previamente).
  • Para más información, comunícate a:  310 343 4228- 310 297 5292- 320 828 8422. 
