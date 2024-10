Recomendaciones en salud para celebrar Halloween: Revisa los dulces antes de comerlos

En Bogotá la celebración de Halloween se hace con medidas de prevención. Por ello, para que las y los bogotanos disfruten de una fiesta sin contratiempos, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud (SDS) recomienda algunas medidas de precaución para mantener la seguridad y salud.

En el marco de la celebración de Halloween, el subsecretario de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Julián Fernández Niño, destaca la necesidad de tomar medidas preventivas para revisar todo tipo de alimento y dulce, antes de su ingesta o consumo.

“Inspeccionar minuciosamente los dulces recolectados, establecer límites en su consumo y fomentar la seguridad durante la actividad de pedir dulces”, explicó el subsecretario de salud.

Además es importante revisar pinturas, cosméticos durante la celebración de Halloween.

«La revisión de cosméticos, tinturas y lentes oftálmicos, asegurándose de que cumplan con los estándares de calidad establecidos por las autoridades sanitarias”. Con estas medidas, se busca que “la festividad sea una experiencia divertida y segura para todos”, enfatizó Julián Fernández Niño.

Teniendo en cuenta que se presenta un incremento en el consumo de dulces, productos cosméticos y lentes oftálmicos de uso estético, el subsecretario de Salud Pública de la SDS, Julián Fernández Niño, solicita prestar especial atención a las siguientes recomendaciones:

Inspección de comestibles

Es importante que antes de consumir golosinas, galletas, refrescos o bebidas se deben revisar los empaques y etiquetas para comprobar que estén en buen estado y sin adulteraciones.

Revisar todos los dulces recolectados antes de permitir que los niños los consuman y desechar aquellos que estén abiertos, dañados o no etiquetados.

Establecer Límites

Definir una cantidad razonable de dulces que los niños y niñas pueden consumir en una sola noche.

Almacenar el resto de los dulces en un lugar seco y fresco y revisar el consumo en los días siguientes.

Evitar el consumo de dulces muy pequeños, revisar los que contengan juguetes o consistencia que pueda producir la obstrucción de la vía aérea, sobre todo en los niños más pequeños.

Seguridad y acompañamiento

Acompañar a los niños al salir a pedir dulces y asegurarse de que usen disfraces que no obstruyan la visibilidad, ni dificulten la respiración.

Fomentar el uso de linternas o accesorios reflectantes para mejorar la visibilidad.

Tener especial cuidado si durante la actividad hay mascotas, evitar el uso de disfraces que puedan generar algún riesgo en los animales, siempre llévelos con correa y traílla y manténgalos bajo su supervisión para evitar accidentes o mordeduras.

De ninguna manera, compre, manipule, almacene, encienda, ofrezca a los demás artefactos pirotécnicos.

Actividades Alternativas

Fomentar la creatividad a través de manualidades o concursos de disfraces en casa.

Cosméticos

Teniendo en cuenta que los cosméticos de uso artístico y entran en contacto directo con la piel, se recomienda a los consumidores revisar que la etiqueta contenga la registro INVIMA, el nombre del fabricante o responsable de la comercialización, el número del lote, y la lista de ingredientes o composición, que garantiza que el producto fue evaluado por la autoridad sanitaria y que cumplió los requisitos de fabricación.

Lea las indicaciones de uso, no realice mezclas ni los use de la forma que no está recomendada en la etiqueta, al final de la jornada retírelos, evite el contacto directo con las mucosas.

Lentes oftálmicos

Los lentes oftálmicos son considerados como dispositivos médicos, por lo tanto, deben contar con registro sanitario, revise que éste se encuentre impreso en el empaque.

Antes del uso lea las instrucciones, lávese muy bien las manos antes de manipularlos.

Otras recomendaciones

Compre y consuma alimentos, bebidas y agua en sitios seguros y autorizados para vender alimentos.

Si hay personas con síntomas respiratorios se recomienda evitar participar en las actividades donde haya aglomeraciones.

Recuerde lavarse las manos antes o después de comer y manipular alimentos. Halloween puede ser una festividad divertida y segura si se toman las precauciones adecuadas. Siguiendo estas recomendaciones, padres, madres y cuidadores pueden garantizar que los niños y niñas disfruten de una noche memorable sin poner en riesgo su salud.

Cualquier emergencia relacionada con el consumo de alimentos se puede notificar a la Línea de Emergencias 123.

