Hace varias semanas se conoció que Jarlan Barrera no juega en Atlético Nacional debido a su sobrepeso. En su momento así lo confirmó Pedro Sarmiento, cuando era el técnico interino del club antioqueño.

El samario no ha tenido continuidad y ha estado entre las críticas de los hinchas a causa de su estado físico, ajeno al de un deportista de alto rendimiento, y que pertenece a un equipo grande de Colombia. Así las cosas, con Paulo Autuori espera tener un mejor momento, todo dependiendo de su voluntad y cambio de hábitos alimenticios.

Le puede interesar

Acerca del rendimiento en el terreno de juego del volante, y su estado físico, le preguntaron al exfutbolista Carlos ´El Pibe’ Valderrama quien fiel a su costumbre, dio su opinión sin pelos en la lengua.

El ‘Pibe’ dejó claro primero que todo que no “aconseja a nadie”, pues cada jugador hace su carrera como quiere.

“Tiene que volver a empezar, esto es así, esto es el fútbol. Cuando un técnico no te quiere, tienes que demostrarle ahí en la cancha. Yo no aconsejo a nadie, en el fútbol hay que aconsejar ahí adentro. Ahí es donde está el futbolista, si te dice el técnico que estás gordo, me presento con 3 o 5 kilos menos. Si te dice eso, está interesado en ti. La carrera del futbolista depende de uno, no de la familia. Me tengo que cuidar para jugar, si tengo que bajar uno, no bajo uno, sino que bajo tres”, manifestó el ídolo de la Selección Colombia.

Estas fueron las palabras del ‘Pibe’ sobre Jarlan: