Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó la interrupción temporal del servicio de acueducto en múltiples sectores del municipio de Sabaneta durante la noche de este lunes. La medida obedece a trabajos urgentes de mantenimiento preventivo.

¡Recoja agua: se dañó una válvula! Más de 30 barrios de Sabaneta tendrán corte de agua este lunes

Minuto30.com .- Los habitantes de Sabaneta deberán prepararse para una suspensión programada del servicio de agua que iniciará a las 9:00 p. m. de hoy, lunes 14 de septiembre, y se extenderá hasta las 3:00 a. m. del martes 15 de septiembre.

De acuerdo con el reporte oficial de EPM, esta interrupción de seis horas es estrictamente necesaria para que las cuadrillas técnicas realicen el reemplazo de una válvula dañada en la red local. Esta intervención permitirá optimizar la circulación del líquido y garantizar mejores condiciones de presión y servicio continuo para los usuarios del sur del Valle de Aburrá.

Barrios afectados por la suspensión

La medida impactará directamente a los residentes y establecimientos comerciales ubicados en los siguientes sectores:

Los Arias, Villas del Carmen, La Florida, Los Alcázares, La Barquereña.

San Joaquín, Betania, Vegas de la Doctora, Lagos de La Doctora, Vegas de San José.

Tres Esquinas, Prados de Sabaneta, Nuestra Señora de los Dolores, Sabaneta Real.

Calle Larga, Holanda, Entreamigos, Calle del Banco, Santa Ana, Aliadas del Sur.

Paso Ancho, Retiro, Naranjo, Manuel Restrepo, Virgen del Carmen, San Rafael.

Promisión, Playas de María, El Carmelo II, Ancón Sur y María Auxiliadora.

Frente a esta novedad, EPM recomendó a la comunidad afectada aprovisionarse de manera anticipada, almacenando únicamente la cantidad de agua estrictamente necesaria para suplir las labores básicas durante el periodo de interrupción, evitando así el acaparamiento y posterior desperdicio del recurso hídrico.