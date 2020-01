Recogen firmas para que Brie Larson ya no sea ‘Capitana Marvel’ y ella responde de forma contundente

La actriz Brie Larson está en el ojo del huracán gracias a los fanáticos de Marvel, pues están inconformes con su rol de súper heroína y ya están recogiendo firmas para que deje de interpretar a ‘Capitana Marvel’.

Si hay fanáticos difíciles de convencer son los del universo Marvel y a muchos de ellos no les vino en gracia ni el look, ni la interpretación, ni la actitud con la que Larson ha asumido su rol de ‘Capitana Marvel’.

Muchos dicen que le imprimió mucha seriedad a su personaje cuando no era necesario. Otros dicen que ni siquiera se parece físicamente a la ‘Capitana’ de los cómics y otro tantos odiaron las respuestas de la actriz en ruedas de prensa y entrevistas promocionando la película, pues ella dio cero detalles sobre su participación y con desdén se salía “por la tangente” en cada pregunta.



Pues todo esto desencadenó una recolección de firmas para que Marvel saque a Larson del panorama ‘Avengers‘ y consiga a otra actriz, preferiblemente afrodescendiente, que sí sea de su predilección. Lo real en este asunto es que los productores de ‘Capitana Marvel 2’ ya ficharon de nuevo a Brie y no tienen ninguna intención de reemplazarla; además la misma ganadora del Óscar se pronunció sobre el tema muy a su manera cuando se lo mencionaron en una entrevista para Variety: “¿Lo hicieron? Oh. Ni siquiera lo sabía, no tengo tiempo para eso, ¿sabes?, las cosas que tengo tiempo extra para mirar realmente son: ¿Estoy comiendo alimentos saludables?, ¿Estoy bebiendo agua?, ¿Estoy meditando?, ¿He llamado a mi madre hoy?”.