Recién salido de la cárcel y con 17 anotaciones: a «reimer» lo mataron en Marinilla

Resumen: Según versiones extraoficiales, el occiso de 42 años de edad, conocido bajo el alias de "Reimer", era oriundo del municipio de La Ceja, Antioquia, pero residía en Marinilla.
Minuto30.com .- En la tarde de este lunes 22 de junio, se registró un nuevo hecho de sangre en el municipio de Marinilla. Un hombre con un extenso prontuario criminal fue asesinado a plena luz del día, en un caso que las autoridades ya se encuentran investigando para esclarecer los móviles del crimen.
El ataque armado ocurrió sobre las 2:00 p.m. en el reconocido sector Tinajas. De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue ultimada a disparos en el lugar de los hechos por agresores que, hasta el momento, no han sido identificados.
Perfil de la víctima
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios