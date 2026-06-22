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    Recién salido de la cárcel y con 17 anotaciones: a «reimer» lo mataron en Marinilla

    Se conoció que el hombre había recuperado su libertad hace aproximadamente seis meses, tras purgar una pena por por el delito de concierto para delinquir

    Publicado por: SoloDuque

    marinilla,
    Marinilla en una foto en archivo
    Recién salido de la cárcel y con 17 anotaciones: a «reimer» lo mataron en Marinilla

    Resumen: Según versiones extraoficiales, el occiso de 42 años de edad, conocido bajo el alias de "Reimer", era oriundo del municipio de La Ceja, Antioquia, pero residía en Marinilla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la tarde de este lunes 22 de junio, se registró un nuevo hecho de sangre en el municipio de Marinilla. Un hombre con un extenso prontuario criminal fue asesinado a plena luz del día, en un caso que las autoridades ya se encuentran investigando para esclarecer los móviles del crimen.

    El ataque armado ocurrió sobre las 2:00 p.m. en el reconocido sector Tinajas. De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue ultimada a disparos en el lugar de los hechos por agresores que, hasta el momento, no han sido identificados.

    Perfil de la víctima


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