“Recibir tres goles nos invita a la reflexión y a replantear”, Pompilio Páez

Minuto30.com- El asistente técnico de Atlético Nacional, Pompilio Páez, siente que necesitan reflexionar y analizar la posibilidad de replantear su estrategia, luego de los tres goles que recibió el equipo en la derrota (2-3) frente a Cúcuta Deportivo, en la fecha 11 de la Liga Águila II-2019.

El orientador, quien ante la sanción de Juan Carlos Osorio es el encargado de dirigir al equipo, dio a entender que el cuerpo técnico no renunciará a su disposición ofensiva, pero no descartó que haya algunas variantes, para que no se repita lo sucedido el pasado fin de semana.

Páez no cree que sea tan difícil que el ‘Verde’ sea sólido en el fondo, y eso lo podrían lograr con algunas variantes, que porsupuesto los obligarán a sacrificar hombres en ataque, pues hasta ahora la filosofía ha sido atacar con seis y hasta siete jugadores de manera simultánea.

Video testimonio Pompilio Páez