Aún sigue siendo tendencia Coca – Cola luego de que el futbolista más reconocido del mundo dijera que mejor tomaran agua en medio de una rueda de prensa, lo que generó tremenda caída para la empresa de bebidas gaseosas.

Pero los internautas no han olvidado el momento en el que que el crack mueve las dos bebidas gaseosas y muestra un tarro con agua, por lo que sugiere que tomen más agua que gaseosa.

Los internautas tienen ‘inundado’ Twitter con los memes tras ver el rechazo de Cristiano Ronaldo a Coca Cola.

Coca Cola? No gracias, los campeones tomamos Herbalife pic.twitter.com/60CubnbCJg

— The Artist formerly known as Nebraska Jones. (@MCTaquitos) June 15, 2021