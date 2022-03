Reapareció ‘El fuicioso’, sobrevive en calles cercanas al Atanasio Girardot y pide ayuda

Fabián ‘El Fuicioso’, quien se volvió viral en redes sociales por una icónica entrevista en la que dijo su popular frase, «todo bien, todo bonito. Solo Nacional a morir, fuiciosos», sigue siendo recordado por muchos pero olvidado por la mayoría.

Así se lo hizo saber a las cámaras de Telemedellín, cuando se encontraba deambulando por las calles cercanas al Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

‘El Fuicioso’, no estaba solo, ya tenía una compañera de vida, una mujer, también habitante de calle que se roba toda su atención, a los periodistas les contó sobre sus precarias condiciones de vida y que de los momentos de fama que vivió ya no quedan nada y que las ayudas que le prometieron no llegaron.

«Yo le pido mucho a la Alcaldía que me ayude, estoy con una compañera en la calle (…) me da pena, sabiendo que yo soy una persona que merezco muchas cosas como me prometió Dios y que todos me prometieron. Me duele mucho», dijo.

